以色列再度空襲加沙增至510死　超過一半為婦孺

英國媒體3月20日引述加沙衛生官員報道，以色列同日再度向加沙進行轟炸，空襲造成至少70名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷。據報道，以色列自18日展開的空襲，已造成510名巴勒斯坦人離世，其中超過一半為婦孺。



路透社引述醫護人員指，以色列20日（周四）的攻擊目標是加沙北部和南部地區的多棟房屋。

以色列軍方19日表示，一月生效的停火協議已失效，其軍隊已恢復在加沙中部和南部的地面行動。

2025年3月20日，加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia），一名巴勒斯坦男子在的醫院悼念在以色列空襲中喪生的一名兒童。（Reuters）

據報道，以色列18日（周二）發動的空襲是自2023年10月以巴衝突爆發以來最致命的一場襲擊，當日超過400名巴勒斯坦民眾身亡。

衛生官員告訴路透社，自周二以來，空襲已造成510名巴勒斯坦民眾死亡，其中超過一半是婦女和兒童。

以色列軍方表示，此次地面行動擴大以色列對貫穿加沙的內扎里姆走廊（Netzarim Corridor ）的控制，是「集中」行動，旨在該地區的南北之間建立部份緩衝區。

2025年3月20日，加沙北部貝特拉希亞（Beit Lahia），一名巴勒斯坦婦女在的醫院哀悼在以色列空襲中喪生的親人。（Reuters）

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯表示，地面行動和對內扎里姆走廊的入侵是對已簽署兩個月的停火協議「嶄新和危險的違反」。哈馬斯在一份聲明中重申對該停火協議的遵守，並呼籲調解人「繼續承擔責任」。

哈馬斯官員20日向路透社表示，調解人員已加強與交戰雙方的調解力度，但補充說「尚未取得任何突破」。