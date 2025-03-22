美國大裁員催生「科研難民」　學界現寒蟬效應　歐亞將漁人得利？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後大規模縮減聯邦研究經費，科學界也被勒令「瘦身」。相比裁減聯邦緊急管理部、國土安全部等機構人員，此舉或給美國造成更深遠的影響，削弱其在全球科學研究領域的地位。如今，越來越多在美科研人才惴惴不安，正考慮離開美國。



據悉，法國政府已計劃推出政策，歡迎美國科研人員前往當地工作。一些歐洲、亞洲國家的研究機構也正向他們招手，期望能延攬從AI人工智能到生物醫學等領域的專才。



在特朗普的第二任期中，縮減聯邦研究經費的問題，從環境保護署（EPA）到能源部和農、林業部，再到美國國家航空航天局（NASA）、疾病控制和預防中心（CDC）、國家海洋和大氣管理局（NOAA），這些吸收了頂尖科學家的聯邦機構都未能倖免。涉及的領域包括太空探索、基礎研發、核安全、疾病監測、極端天氣預報和氣候研究等。

數千名被裁的人員中不少都是這些機構的高級職員，包括NASA首席科學家、知名氣候學家卡爾文（Katherine Calvin），即便是在氣象研究、監測和預測上都在全球居領導地位的國家海洋和大氣管理局（NOAA），也有數百名員工慘遭毒手。

最讓科學家們憂心的是國家衛生研究院（NIH）和國家科學基金會（NSF）的資金削減。這兩個機構被視為美國公共研究資金的「基石」，每年資助着全美數以千計的科研項目，為來自各州的數十萬研究人員和其他工作人員提供支持。從治療癌症、應對海平面上升、推進量子計算等科研資金均由兩者支持。

圖為加州大學三藩市分校（UCSF）的醫學大樓。該校從NIH獲取的科研資金估計約有7.9億美元，預計將受嚴重影響。（Reuters）

NIH面臨高達40億美元（約311億港元）的資金削減。領導政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）在社交平台X上表示削減是針對「管理費用」，即NIH提供給各地實驗室、學院的「間接資金」，這類經費讓大學得以支付實驗室的電費、廢物處理、行政人員工資、生物危害設施等基礎運營成本。但正是這些看似不重要的間接成本讓研究人員持之以恆的展開研究、取得一個又一個科學突破。

接受補助金的史丹佛大學放射腫瘤學家Anusha Kalbasi表示：「即使對於擁有龐大資金的機構而言，這也將是一個毀滅性的打擊。」

二戰以來的美國科研「基石」瓦解……

「沒有人見過這樣的過渡期，我們政府最有價值的部門正在解體。」在醫學界頂尖院校、威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）進行癌症研究的Harold Varmus上月接受《自然》雜誌採訪說。作為NIH的前院長，他對眼前發生的劇變感到憂心忡忡，同時又感到困惑。

自上世紀二戰結束後，美國就確立了科技進步是「確保國家安全、提升健康水平、創造就業機會、提高生活標準和推動文化進步的關鍵」這一理念。政府徹底推翻舊有的民間與政府科研互不相干的管理體制，由聯邦政府對包括大學在內的科研機構進行直接、大規模投資，希望延續二戰期間軍事科技發展的黃金時代。

在此後的八十年裏，不論是共和黨還是民主黨執政，以科技為本的共識從未動搖，美國在二戰後成為現代科技強國也得益於此。

《麻省科技評論》今年2月的一篇報道指出：「這些投資帶來的回報可能需要數年甚至數十年才能顯現，但歷史已經證明了它們的價值：從互聯網到GPS，從量子點技術到人工智能的神經網絡，從減肥藥Ozempic到MRI，幾乎每一項重大技術突破都可以追溯到聯邦政府早期的投資。」

然而，這一推動美國繁榮的「基石」，卻似乎在特朗普的第二個任期之初，就被系統性的瓦解。

圖為2020年5月30日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）和馬斯克（Elon Musk）到訪佛羅里達州的美國太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）。（Reuters）

一代年輕科研人前途渺茫？

隨着一個又一個部門宣布裁員，美國科研界上下充斥着焦慮感。經費削減下，許多大學已經紛紛凍結或是縮減招收研究生、博士生的名額。

儘管有聯邦法官暫緩執行一項NIH經費的削減計劃，這些措施仍未落實，但大學卻不得不立即開始執行縮減。舉例，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）已指示各學系大幅削減研究生錄取名額，其中一個系據報計劃取消最初錄取的17名學生中10名學生的錄取資格。當地媒體引述教職員稱，來自NIH的經費預計將減少2.4億美元（約18.65億港元），令學校不得不從研究生課程開始縮減營運規模。最依賴NIH撥款的醫學院則預計將減少招生近六成。

來自馬里蘭州、代表年輕研究人員的公會主席Emilya Ventriglia表示，一些研究生課程的招生已經減半或被完全擱置。她說：「照這樣的速度，如果人員凍結不儘快取消，明年可能就沒有博士生了，因為大家通常會在四月前做出決定。」

圖為2025年3月，示威者在美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）大樓外抗議特朗普的裁員政策。（Rueters）

馬里蘭大學（University of Maryland）從事大腦發育和自閉症研究的博士後研究員Haroon Popal則對《衛報》表示，由於NIH的經費減少，他的學術生涯很可能就此結束了，他表示：「我還不是教授，也不是一個成熟的獨立科學家。因此，我們失去這些資金就等於整整一代科學家無法繼續工作。」代表華盛頓大學8,000名學術人員的工會會長Levin Kim更稱，這些削減措施預期會「持續幾代人」。

「對整個氣候科學造成寒蟬效應」

即便自身的科研項目沒有受到影響、或學位仍然安全，但特朗普政府輕視科研機構價值、動輒大刀闊斧的裁員，已迫使更多科研人員為自己的將來做打算。

《麻省科技評論》引述一名國務院官員說：「這種不穩定正在摧毀我們幾十年來建立的信譽。」他稱，在科學界，長期穩定的環境是解決最棘手研究問題的必要前提。包括在美國從事科研的外國科學家在內，如果他們認為資金隨時有被抽走的可能，許多人或會選擇離開。

圖為2025年3月，示威者在美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）大樓外抗議特朗普的裁員政策。（Getty）

澳洲南極計畫夥伴關係計畫負責人 Nathan Bindoff在談及美國國家海洋暨大氣總署 (US National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA) 裁員時表示：「這對整個氣候科學造成寒蟬效應。科學通常完全是提供事實、追蹤地球、嘗試解釋它為何在變化。這讓我想起中世紀的黑暗時代，這是對知識的壓制。」

歐亞爭搶人才 或「冷手執個熱煎堆」

近兩個月來，歐洲國家政府、大學、科研機構正開始為一輪新的「難民潮」做準備。歐洲研究院（ERC）主席Maria Leptin上個月在歐洲議會上明確表態，將從歐洲近年來建立的全球最大研究項目計劃「展望歐洲」（Horizon Europe） 中撥款，為有意來歐洲發展的美國科學家、研究人員提供「避風港」。與會的其他歐洲議會官員還提出，設立科研領域的「特別護照」、以及委員會在俄烏戰爭初期採取的「緊急行動」。

從歐洲到亞洲，許多國家政府和高校都在覬覦這些科研人才。據英國媒體報導，包括劍橋大學在內的英國一流科研機構都在關注美國這批從事生物醫學、人工智能個領域科研人才的去向。劍橋大學副校長Deborah Prentice表示，校方已經開始準備接收這些研究者，對那些迫切希望從美國招攬某位科學家的部門，校方或為他們提供資金。

包括法國在內，歐洲國家政府正在積極引入面臨失業風險的美國科研人員。圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

澳洲戰略政策研究所（ASPI）在3月7日發佈的報告中，呼籲政府實施快速通道簽證計劃，以吸引失業的美國科學家。報告稱，只要政府行動迅速，就能抓住「百年一遇」的機會。韓國的科學技術情報通訊部則在上月就招攬人才召開策略會議，籌措包括「頂級簽證」等措施。中國的清華大學、復旦大學和上海交通大學等頂尖大學已經修改招生政策，允許申請者無需先在中國院校獲得學位即可攻讀博士。

有學者指出，這些政策的最大受益者有可能是中國。根據2024年的自然指數（Nature Index）（一個根據發佈在權威學術期刊上的論文數量來衡量科研水平的指標），全球前十的科研機構中，中國科學院、北京大學、清華大學等中國機構佔據了7席。在化學、物理科學、地球與環境科研成果上，中國已經成為領先的國家，在生物科學與健康科學方面則位列第二。

如今，在中國的科研能力迅速崛起之際，美國卻踩下了煞車。不久前遭到裁員的國際開發署（USAID）科學家Brigid Cakouros感嘆：「在多年後，我們或許就將看到這種轉變所帶來的影響。在這樣的政策下，我們無疑會失去這一切。」他認為，美國的強大是建立在多元人才的基礎之上的，尤其在科學、技術、學術和研究領域。

誠然，特朗普的政策朝令夕改，大規模縮減聯邦研究經費是否得以持續貫徹執行仍有待觀測，但科研人才流失的趨勢仍大能可能因為特朗普的任意政策而繼續，這或許是未來四年值得外界關注的情況。