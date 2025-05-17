中國製造2025｜電力裝備出海點亮了誰：南亞村莊、還有中東沙漠？

在巴基斯坦建燃煤電廠支援缺電村莊、在越南建東南亞最大海上風電場、在沙特阿拉伯的沙漠建「綠色儲能銀行」…… 《中國製造2025》為2015到2025年中國製造業的發展謀劃五大工程、九項戰略與十大領域，電力裝備發展一環正是十大領域之一，中國在此領域今天已成功「出海」把技術輸出到多國。

自一帶一路倡議啟動以來，中企在全球多個參與國安裝達到156 GW（電量單位）的電力項目，規模是整個澳洲總裝置容量1.5倍。外媒《電力》（Power）雜誌3月一篇文章給出的評價是「現在，中國似乎已擔起發展中國家能源系統主要設計師的角色」。



在中國2015年發布的《中國製造2025》重點領域技術創新綠皮書中，定出在2025年達到的目標，它們是：

1) 形成3家具有資金、規模、技術、質量、品牌優勢和核心競爭力的國際化企業集團。

2) 具備持續創新能力，大型火電、水電、核電等成套裝備達到國際領先水平

3) 具有自主知識產權的新能源和可再生能源裝備及儲能裝置市場佔有率超過80%

晉身國際化企業集團的中國電企

現今國際上的大型電力建設項目中，不難看到中企身影，中國國家電網、中國能源建設、中國電建等企業都已在國外參與眾多建設項目。從2013年至2024年間，中企完成369個海外電力項目，投資額達約2,810億美元（約2.19萬億港元）。

這些項目分布集中於發展中國家，亞洲佔裝機容量（發電機組的額定發電量）的70%，其次為非洲的15%。前5大市場分別是巴基斯坦、印尼、越南、沙特阿拉伯與馬來西亞。

中國企業在這5大市場的參與度有望愈來愈高。根據能源顧問公司Wood Mackenzie的報告，在5年前，中企僅佔這5個市場風電和太陽能裝置容量的7%，但至2024年，這一比例已升至超過一半的64%，且推算若以目前趨勢持續下去，估計到2030年更可能達到79%。

中企項目在5市場（巴基斯坦、印尼、越南、沙特阿拉伯與馬來西亞）的風電和太陽能裝置容量與佔市場比例（Wood Mackenzie報告）

在上述市場中，以沙特的電力項目需求最高，由於當地2016年公布「2030願景」（Vision 2030）計劃，建設新都市、大型旅遊項目、體育場館等，基本都離不開電力基建，且引入新技術，成為一眾中企能夠大展拳腳的舞台。

重點項目將「荒涼沙漠」變「綠色港城」？

中企「打入國際」、在海外的一個重點電力建設項目是沙特紅海新城（The Red Sea），為紅海的新城市項目，面積覆蓋沙漠、海濱與多個島嶼，沙特冀把這片沙漠孤島變成綠色港城，由於新城需要龐大電力，故這是目前全球規模最大在建儲能項目，也是最大離網綜合智能能源項目。新城佔地2.8萬平方公里（約28個香港大小），覆蓋200多公里的海岸線和90座島嶼，到2030年完工時，將設有50個酒店、1,000多座住宅和1個國際機場。

項目所能展示的是，中國電力設備出海已從輸出「單一設備」走向輸出整個系統生態。這個沙特「2030願景」重點項目的電力建設，由中國電建旗下的山東電建三公司擔任EPC（即設計—採購—施工）總承包，涵蓋的範疇廣泛，包括太陽能、儲能、電網、海水淡化等。

沙特紅海新城項目施工圖（山東電建三公司）

從成本優勢走向專業優勢

以上案例反映了中國電力設備出海，已逐漸由昔日的成本優勢走向專業優勢，甚至向更高端項目發展。沙特紅海新城將是全球首個100%清潔能源供電的城市，在白天由太陽能發電，項目共建設5個太陽能電站，搭配儲能系統、內燃機發電，建設人員也會在當地一些岩石群背後，隱藏一座由「小型太陽能+儲能系統+內燃機發電」組成的智慧微型電網，其產生的電力由地下電纜直通建築物如酒店，為佔地範圍甚廣的各幢建築供電，電纜輸電網絡的線路總長達到1萬多公里。

沙特紅海新城的電力裝備（Red Sea Global）

在晚上，新城則讓儲能系統供電，項目由華為分包，儲電量高達1,300兆瓦時，成為全球最大儲能項目，可供新城實現完全清潔能源離網供電。項目有6個儲能電站，由607個儲能貨櫃組成，在當地的太陽能設備旁，整齊排列一座座白色的貨櫃，每個貨櫃就是一組巨大的儲能電池。

項目引入的智能技術，還包括儲能系統具有智能「黑啟動」技能，當事故發生幾秒鐘後，電力電子設備會開始快速響應，以在暴風雨襲擊紅海的情況下，電網系統依然能快速啟動，在不到一分鐘的時間裏，儲能電站便開始供電，電網逐漸恢復至最初的電壓和頻率。

華為在沙特紅海新城項目裝設的儲能貨櫃裝置（Huawei）

沙特紅海新城項目將包括紅海首個私人住宅島拉赫克島（Laheq），預計2028年起開放，圖為發展模擬圖（FB@Red Sea Global）

中企在海外另一重點電力建設項目有2017年投產的巴基斯坦薩希瓦爾電站，由中國華能集團和山東如意集團組成的聯合企業投資建設，為中巴經濟走廊第一個投產的大型煤電項目。巴基斯坦經常遭遇嚴重缺電問題，居民經常要忍受每天多個小時的停電時間，國家急於改善供電問題，成為中企技術出口的另一舞台。

由中企建造的巴基斯坦薩希瓦爾燃煤電站（中國華能集團網站）

薩希瓦爾電站共建設兩台66萬千瓦超臨界燃煤發電機組，項目採用當時在世界領先的超臨界技術(Supercritical technology，即當溫度和壓力強度都超過臨界值，水會處於超臨界狀態，用超臨界狀態的水蒸氣來發電)，也通過運用先進的低氮燃燒技術、高效靜電除塵器除塵以及石灰石-石膏濕法脫硫工藝，控制氮氧化物排放水平並吸收煙氣中的二氧化硫，同時洗脫煙氣中的灰塵和重金屬等物質，令電站的煙氣排放指標優於世界銀行相關環保標準。

2018年，薩希瓦爾燃煤電站共發電90.4億度。電站的建成有助緩解巴基斯坦全國約4分1用電缺口，解決1,000萬人的用電問題。

新能源及儲能裝置市場佔有率超過80%

2024年9月，美國時任參議員魯比奧（Marco Rubio，現為國務卿）發表報告評價《中國製造2025》，指中國已在4個高科技領域攻克目標，其中一個便是「能源與發電」。

報告談到中國控制着全球至少80%太陽能供應鏈，這也反映在市場佔有率中，截止2024年底，中國太陽能產品、鋰電池在全球的市佔率分別達到85%與79.8%，已具備領先優勢。

在儲能方面，根據韓國研究公司SNEResearch於2月發布的2024年全球儲能市場/動力電池出貨量數據榜，2024年全球儲能電池出貨量總數高達301GWh，6家中企上榜，以216GWh的出貨總量佔據全球儲能電池市場份額71%。

2024年11月7日，中國福建省寧德市，電池製造商寧德時代創始人兼董事長曾毓群 (Robin Zeng)在行業會議間隙接受路透社記者採訪。（Reuters）

中企海外優勢與挑戰

中企既有在原材料、人工等方面的成本優勢，例如Wood Mackenzie於2024年1月的報告指出，以2023年12月統計的太陽能模塊價格為例，中國的成本為0.15美元/瓦，不止低於歐洲（0.30美元/瓦）和美國（0.40美元/瓦），更是低於印度（0.22美元/瓦）。隨着技術進步，在過去10年，中國也走向取得在技術覆蓋面的優勢，成為可覆蓋煤電、水電、風電、太陽能、儲能、特高壓等全品類電力裝備製造能力的國家。

另一優勢則在於效率方面，例如是巴基斯坦薩希瓦爾電站，項目自2015年7月開工建設，22個月建成，比原定還要快200天投產，較同類國際項目快30%，且刷新國外同類型機組建設工期最短紀錄。

然而，中企要在電力裝備出海方面更進一步，卻仍有不少挑戰要面對，這當中既有地緣政治問題，如越南在今年4月突然對中國風電設備加徵97%反傾銷關稅，但也有源於不同因素的項目告吹風險。根據Wood Mackenzie於2023年11月一份報告，中企在海外的481個「一帶一路」國家電力項目，有逾20%最終取消或擱置，當中最多為煤電項目，受轉向環保的政策潮流影響而取消，但另也有不少為再生能源項目，主要是由於成本上漲、先前作出過於樂觀的財務假設等商業原因。

中國國旗：圖為2024年3月4日全國政協十四屆二次會議在人民大會堂開幕當天，一名警察走在天安門廣場。（Reuters）

在部份領域如傳統能源設備的高端市場方面，中國也需突破歐美技術壁壘，譬如在電力、能源開採與輸送、分布式能源系統方面應用廣泛的燃氣輪機，根據《中國燃氣輪機行業現狀深度研究與投資前景分析報告》，目前全球燃氣輪機市場主要被三菱、西門子能源、GE三家公司壟斷。數據顯示，2023年三菱、西門子能源、GE三家公司燃氣輪機總市場份額達76.3%。

未來：「內捲」加速企業出海？

中國國內近年出現的「內捲」現象，也會加速企業出海潮，在國內成本競爭大，加大企業出海誘因，寧德時代董事長曾毓群2024年5月高喊口號「誰到海外，誰就是公司的英雄。」據報員工的電腦桌面更統一設置成此一標語，便是要強調公司需加速布局海外市場。