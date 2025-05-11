中國製造2025｜C919起飛、天宮領跑　還有它對美實現降維打擊

2015年，中國首次提出《中國製造2025》，吹響從製造大國向製造強國邁進的號角。當時，C919尚未首飛，天宮空間站也還停留在藍圖階段。十年過去，作為「中國製造2025」十大重點領域之一的航空航天裝備，在追趕到併跑的過程中，繪製出一幅雄心勃勃又充滿挑戰的現實圖景：C919的商業首航打破波音與空巴的雙頭壟斷，飛機發動機的國產「中國心」長江1000A完成掛飛試驗；中國天宮空間站建成，文昌商業航天基地正式啟用；eVTOL成功讓低空經濟從概念變成現實......



航空航天領域是中美正面交鋒的戰場，惟大飛機的產能瓶頸、供應鏈依賴、適航認證等體系尚未完善，成為中國航空航天突圍路上的現實考驗。美國國務卿盧比奧在《The World China Made》報告中評價，「中國在航空航天領域取得了『部份成功』」，這也將給中國在航空航天領域留下更多可發展空間。



大飛機C919從首飛到出海

作為中國自主研發的首款大型商業航線客機，C919從2017年首飛以來便被即予厚望。經歷了7年的等待和實驗試飛，2023年，C919正式投入商業使用。截止今年5月，C919已累計交付17架，全部是由中國東方航空等國內航司運營，累計承運旅客超過127萬人次。

訂單飽滿與交付緩慢 商業化進程中的雙重挑戰

在近期中美關稅戰再起的大背景下，中國暫停接收波音飛機，導致50餘架波音737MAX訂單擱置。波音公司首席執行官Kelly Ortberg坦言：「如果情況持續，波音或將這批飛機轉售其他國家。」這一情況確實為國產C919提供了難得的市場機會，尤其中國商飛正在為C919的產能放量籌劃第二條生產線，預計明年年產量可達30架，總裝產能可達50架，後續將加速量產，在2029年提升至200架的水平。

但C919目前僅幾十架的年產仍然暴露了現實難題，即不足空客A320月產量的一半，無法在短期內迅速填補因退訂波音飛機而出現的市場缺口。據航空租賃公司Air Lease Corporation董事長Steven Udvar-Hazy在2020年接受Simple Flying採訪時估算：「假設一年能造30到50架C919。這在中國窄體飛機的需求總量中只占很小的比例，大約在10%左右」。該判斷在2025年依然適用，產量不足令C919在中國的市場的佔有率短期內仍難以撼動空巴與波音的主導地位。

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適航認證的地緣政治 大飛機國際化的核心困境

當前，C919的訂單全部來自於國內航司，但2024年新加坡航展上，C919的「國際首秀」仍吸引了全球目光。歐洲最大的廉價航空公司瑞安航空更直接表示，若中國製造的C919價格具有競爭力，他們將毫不猶豫下單採購。

然而，在C919的「出海」之路上，目前僅獲得越南、印尼等東南亞市場的適航認證，歐美的大門依然緊閉。在當前關稅戰背景下，被歐美認可已不只是衡量技術標準，而是國際航空話語權的隱形戰爭。正如航空諮詢機構Endau Analytics創始人Shukor Yusof說：「沒有FAA認證，C919永遠只是『中國特供』」。

面對瑞安航空對C919的關注，美國眾議院「中國委員會」領袖拉賈·克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）更在日前致信瑞安航空CEO，以「安全擔憂」為由，施壓其放棄採購C919的計劃，甚至妄稱中國商飛「與軍方關系密切」，延續了2021年美國防部將商飛列入「黑名單」的政治操弄。這不正印證了適航認證早已超越技術範疇，成為地緣博弈的工具嗎？

新加坡航展，國產大飛機C919首次亮相海外。（視覺中國）

另外，自2021年開始，歐洲航空安全局（EASA）就對C919展開實地審查，初期反饋積極。民航上海審定中心主任顧新也曾期待「C919在2025年取得歐盟認證」。但EASA執行董事弗洛里安·吉耶爾梅（Florian Guillermet）的最新表態卻給樂觀的預期潑了冷水：「至少需要3到6年才能完成認證。」這個時間表遠超中國曾預期在2025年拿到歐洲適航認證的目標。航空分析師Li Hanming認為，監管機構的審慎態度雖屬正常，但「政治因素顯然延長了本應純粹的技術評估過程」。

雖然參加新加坡航展對於C919具有里程碑意義，但缺乏國際認證注定會讓C919的國際化之路崎嶇坎坷。C919在新加坡亮相時，空中巴士商用飛機總裁Christian Scherer直言：「C919像空中巴士的窄體飛機，目前飛機製造市場規模足夠大，歡迎競爭。」這句「歡迎競爭」並非傲慢與偏見，而是中國商飛在量產、國際化等方面都需要正視的現實困境。

進口與國產的4/6比：中國自主研發的備胎戰術

今年4月，筆者曾走進中國商飛C919的總裝車間，其中一個機棚內，工程師們正在對5架C919進行組裝。這架國產大飛機的國產化率達到60%，但約40%的關鍵部件仍依賴進口，包括航電、起落架、燃油系統等依然依賴美歐供應商。尤其「飛機的心臟」最核心的發動機仍採用由美國通用電氣和法國賽峰合資的CFM國際公司的LEAP產品。盧比奧報告評價，C919並非真正意義上的「中國製造」。

不過，商業客機的總裝集成本身就是全球化產物。中國商飛講解員曾對筆者坦言，「我們中國不就是這樣嗎？他們越卡我們越能自組研發」，她解釋，選擇國外部件並非「無力國產」，而是「以性價比為優先考量」的商業選擇：即使未來能全面國產化，仍會優先選用符合最高標準的全球部件，「關鍵是得有『被卡脖子』時的替代能力。」

停放在中國商飛公司上海飛機制造有限公司總裝車間內的C919國產大飛機，後面十六個醒目的大字：「長期奮鬥、長期攻關、長期吃苦、長期奉獻」，即是對大飛機工程師們的激勵，也詮釋著在全球高端製造業競賽中「中國製造」的中國精神。（新華社）

這個「替代能力」的希望也許就在於長江1000A國產發動機。這款原計劃2016年交付中國商飛的國產發動機，雖然直到2023年才完成掛飛測試，預計到2027年可以投入商用；但首鋼集團在2024年的一封公開信中透露，其研制的高溫合金材料已通過極端工況驗證，象徵著中國在商用航空心臟領域邁出了關鍵一步。

這種使用海外進口、保留自主研發的「備胎戰術」在中國軍用航空領域已有探索，據此前報道，殲-20戰機已用國產替換俄製，換上兩具中國自制的渦扇-15發動機進行試飛。而正在研制中的C929寬體客機，據中國商飛內部人士透露，未來將向國產率100%邁進。

飛向太空：100%自主化的中國航天

如果C919是中國航空工業「起飛」的象徵，那麼中國在航天領域的突破，則展現了「中國製造2025」飛向太空的目標和雄心。從天宮空間站的建設到火箭發射頻率的激增，再到商業航天基地的啟用，中國航天科技早已實現從「並跑」到「領跑」的躍升，成為繼美俄之後的航天強國。

天宮空間站：技術封鎖下的十年逆襲

2022年，在距離地球400公里外的太空軌道上，「中國製造」的機械臂精準執行指令，完成問天實驗艙與天和核心艙轉位的「T字型」對接，17.9米的軸向全長創下了單體載人航天器的記錄。中國天宮空間站的建成，讓中國成為除美俄以外，唯一一個擁有自主載人空間站的國家。

天宮不僅是太空實驗室，更是中國打破技術封鎖的最好證明。2011年的「沃爾夫條款」（Wolf Amendment）將中國排除在國際空間站合作之外，同樣是那句「越卡越自主」，中國航天僅用十年就完成了「技術受制於人」到「天宮空間站100%國產化」的跨越。一年多以來，神舟十八號、十九號、二十號乘組的連續成功發射，亦進一步鞏固了中國在載人航天領域的太空駐留能力，尤其神舟十九乘組以9小時6分實現了人類航天史上最長的一次艙外活動。天宮空間站開展的空間生命科學、微重力物理、航天醫學等領域的1000多項實驗，部分科研項目成果在產出效率上已與國際空間站持平甚至超越。

天宮一號與神舟九號飛船進行首次手控交會對接。

「天宮」匯聚中國航天科技，圖為執行神舟十二號任務的聶海勝在中國太空站工作。（網上圖片）

國家隊+民營企業的雙軌競速

除「國家隊」主導的載人航天外，另一場商業航天革命亦在海南文昌上演。2024年，中國商業航天發射次數突破50次，其中民營航天企業銀河航天實現「一箭22星」發射，將單公斤發射成本降至5000美元以下。同年，文昌商業航天基地累計發射次數位列全球第二，成為中國低軌商業航天產業的核心樞紐。另據前瞻產業研究院數據，中國航天發射頻率從2015年的19次躍升至2024年的64次，發射成功率保持在95%以上，中國成為全球僅次於美國的第二大航天發射國。

這種「國家隊+民營企業」的雙軌模式，正在覆刻SpaceX的成功路徑。但中國在可覆用火箭領域也的確還落後SpaceX大約五年時間，尤其長征九號的可重複使用次數也未突破兩位數。盧比奧的報告中也指出：「中國的長征系列火箭在有效載荷與成本效益上仍落後於SpaceX的獵鷹9號。」

海南文昌商業航天發射塔和其他主要設備經受住颱風「摩羯」侵襲。（央視影片截圖）

從無人機到eVTOL：90%佔有率的降維打擊

如果說中國商飛的國產大飛機仍存在重重困境、100%國產化的中國航天也不過剛剛開始「領跑」，那麼一件看似簡單的消費級產品——無人機，卻為中國實現了在這一領域的「降維打擊」。

當美國還對無人機的概念停留在「軍用」時，中國已通過大疆（DJI）悄然佔據全球商用無人機市場近90%的份額。要知道，最早發明無人機的是美國，卻在民用產業化的競賽中完全落敗。2023年，中國商用無人機市場規模已達1239.87億元，應用在外賣、耕種、大樓外牆清潔等各行各業。另據中國民航局數據，截至2024年6月，全國實名登記的無人機數量突破187萬架，取得執照的飛手22.5萬人。

2024年，南京eVTOL（電動垂直起降飛行器）首飛成功，也讓中國以無人機為主的「低空經濟」從概念變成現實。這一年，也被稱為「低空經濟元年」，「低空經濟」的概念也被首次寫入中國政府工作報告，明確要「積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎」。而更具象征意義的是，中國無人機領域的成就幾乎是依賴民營企業的市場競爭驅動，反而比政策扶持的項目更具生命力。

美團無人機外賣福田口岸開通航線。（香港01 歐嘉樂 攝）

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回望「中國製造2025」的十年之路，中國在航空航天領域的超耐力追趕，靠的從來不是產能與量的堆疊，而是腳踏實地堅持守住「安全紅線和底線」。

從世界工廠進化到高端製造，外界對中國高端技術產品的安全性一直疑慮不斷。但若了解中國的文化脈絡，了解中國人文化基因中的內斂、骨氣與民族自尊，便不難理中國大飛機、太空工程等項目一旦投入使用，往往展現出高度重視安全與品質的特點：能夠拿到台前展示的產品，往往是經過反覆打磨，力求萬無一失的結果。就像上海商飛生產線上的十六個大字：「長期奮鬥、長期攻關、長期吃苦、長期奉獻」，這即是對大飛機工程師們的激勵，也詮釋著在全球高端製造業競賽中「中國製造」的中國精神。