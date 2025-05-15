中國製造2025｜從落後到遍地開花：中國AI迎「斯普特尼克時刻」？

4月20日，內地智慧軟件仿生觀賞魚「金鱗」在上海臨港正式亮相。據內媒報道，金鱗不僅在技術層面突破了生物限制，實現了原生游姿全模擬、真實生命觸感等多項創新外，更以貼近自然的美學表達與極簡交互設計，為消費者帶來了沉浸式觀賞體驗。



除了這條結合AI人工智能的機械魚外，內地近年不論在AI相關的無人機、機械人等發展上也在全球範圍走在前沿，今年春晚的亮點是由宇樹公司製造的人形機器人表演的舞蹈，觀看人數接近170億次；最近，全球首場機器人與人類之間的半馬比賽在北京郊區舉行。凡此種種，或許多少反映了中國似乎真的迎來「AI的斯普特尼克時刻」（Sputnik Moment，意指如同蘇聯於1957年突然成功發射人造衛星斯普特尼克1號，對世界尤其是美國所造成的震撼）。



今年初，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮的首個週末，中國科技界便向矽谷及白宮高層投下一記「震撼彈」。中國杭州AI初創公司深度求索推出的機器人聊天產品DeepSeek，其功能和聲稱的低開發成本震撼了矽谷以及包括OpenAI在內的競爭對手，並讓外界對美國在人工智能領域的主導地位提出了前所未有的質疑聲音。美國的AI技術巨頭如英偉達（Nvidia）等，更因此在股市上遭遇瞬間創紀錄般的暴跌。

2025年4月20日，中上海，圖為以金龍魚為原型仿生魚「金鱗」在上海海洋大學亮相。（新華社）

這家由40歲的中青年梁文鋒創辦的初創公司，讓中國內地的社交媒體引發熱議。DeepSeek的橫空出世，被他們普遍視為中國AI能力能匹敵甚至超越美國的證據，甚至聲稱美國此前遏制中國AI硬件技術的多年努力似乎將付之流水。

特朗普亦將DeepSeek的這項突破，稱為美國AI產業的「警鐘」，「提醒我們必須高度專注於競爭」。美國矽谷創投大佬馬克・安德里森（Marc Andreessen）稱此是「AI的斯普特尼克時刻」。

目標2030年成為全球AI領導者

從歷史上看，中國的AI發展相比上世紀50年代已經起步的一些西方國家的確較晚，且發展道路曲折坎坷，曾經歷過備受種種的質疑、批評甚至打壓。中國自1980年代改革開放後才逐漸推進相關科研計劃，並派出大量人才往海外學習。

進入21世紀後，更多的人工智能相關研究課題獲得各種國家基金計劃支援，並與中國國民經濟和科技發展的重大需求相結合，力求為國家做出更大貢獻。

2017年7月，中國國務院發布《新一代人工智能發展規劃》，明確提出了2030年成為全球AI領導者的目標。從《中國製造2025》計劃到中國國家主席習近平近年不斷提起的「新質生產力」和「高品質發展」等概念，AI均是焦點領域之一。去年，中國兩會的政府工作報告中3次提及AI，並首次提出「人工智能＋」行動，強調AI技術在各行業的廣泛應用。

目前，內地除了一鳴驚人的Deepseek外，還有百度、阿里巴巴和騰訊的互聯網「三巨頭」，他們均各自開發出旗下的大模型、AI晶片和AI雲技術，例如百度旗下的文心一言、百度雲；騰訊的混元和騰訊雲等。而就在DeepSeek－R1發表不久後，阿里巴巴亦發布了其最新的大模型Qwen 2.5－Max，聲稱全面超越DeepSeek－V3、GPT－4o和Llama－3.1－405B。

路透社這張攝於2025年1月29日的設計圖片中，可以看到中國AI公司Deepseek的標誌，其背後則有一面中國國旗和美國國旗。（Reuters）

三巨頭以外，還有大模型「六小虎」，它們又稱為AI「獨角獸」企業，即估值超過10億美元的新創公司，他們分別是月之暗面、智譜、百川智慧、MiniMax、階躍星辰與零一萬物，前四者均由清華教授或校友創立。其中，月之暗面由清華校友楊植麟於2023年創立，主力開發Kimi大模型，以支持長文本著稱；其最新版本支持200萬字的文本輸入。現時估值高達33億美元（約256億港元），為估值最高一員。

另外，一些較早成立、更專注於電腦視覺和語音識別技術的企業，則被稱為AI「四小龍」，他們分別有商湯科技、曠視科技、依圖科技和雲從科技。在美國的OpenAI迅速帶動中國大模型新創公司之前，這些公司憑藉技術研發能力和強大的資本支持迅速佔據市場，在安防、金融、交通等行業應用人臉辨識、影像辨識等技術。

值得一提的是，中央和地方各級政府支持的AI研究中心和AI實驗室也是中國AI生態圈的重要參與者，例如有北京智源人工智能研究院、上海人工智能研究院、清華大學人工智能研究院、鵬城實驗室和之江實驗室等。

據內媒引述在安徽合肥公布的《中國人工智慧區域競爭力研究報告》顯示，中國AI產業去年已突破7,000億人民幣（約7,461億港元）規模，並連續多年維持20%以上增長率。

全球數一數二，惟仍大幅落後美國？

經歷了Deepseek今年初的「平地一聲雷」後，或許不少人感到中國AI發展目前不僅已身處領先行列，甚至還有力趕過美國。然而，目前來說，中國AI發展與美國仍然存在一定差距。

據《Tortoise Media》自2020年推出全球AI指數來說，美國和中國一直分別保持頭兩名的位置，美國在「實踐」、「創新」和「投資」三項指標都排榜首，且在「投資」方面美國與中國的差距逐步拉大，美國得分較高。尤其在全球私人投資中，美國AI新創獲得投資的佔比最高，從2020年的51%（225億美元）成長至2022年的53%（270億美元），英國、加拿大分別位居第2、3，中國則從29%（123億美元）大幅下降到10%（53億美元）。

2025年4月5日，德國漢諾威，圖為一名參觀者通過VR設備在虛擬世界中拋擲物品。（新華社）

另據喬治城大學安全與新興科技中心的統計，在2014年至2024年間，美國AI產業總投資額超6,050億美元（約4.69萬億港元），中國則是860億美元（約6,593億港元），遠低於美國。這是因為中央政府主要透過資金、數據、人才等措施全方位扶持AI產業。相較之下，美國政府較少直接干預，更多是在政策環境和基礎建設上提供支持，資金和創新方面由私部門主導，有效吸引更多資金。

中國總排名現時第二，主力在「創新」、「投資」指標，且在「創新」得分相對高。這包含對開源AI平台的貢獻，或是從國家層級申請的AI相關專利數量。

另外，學術研究也是一大指標，中國雖然在AI相關的論文發表數量上超過美國，但美國在創新品質和論文影響力上領先；而生成式AI專利方面，雖然中美兩國申請者提交的專利數量相當，但美國申請者持有的實際授權專利數量多近10倍。

除了上述差距外，美國的數據生態亦更加多元化，當地企業在多個產業累積了高品質的專業數據。而且，美國的數據涉及全球用戶，尤其在英文語料、全球經濟交易、科技專利等方面具有優勢。整體而言，美國的資料品質更高，惟隱私法規相對嚴格，資料的取得和流通受到一定限制。

美國還擁有全球大量領先的AI人才，當地的大學、科企吸引了大量相關人才，創業環境也相對成熟。中國政府近年推動大學和企業合作，強化AI相關課程和學科；並透過「千人計劃」等人才引進計劃，吸引海外求學的AI人才回國。

說到底，AI能力強弱其實主要取決於三個核心要素，即數據、演算法和算力。《時代》雜誌分析指出，晶片或許是中國在算力方面大大落後美國的重要原因。因為與演算法或數據不同，先進晶片的製造極為困難，且晶片作為一種實體產品，可以通過出口管制阻止其跨境流通。因此，中國短期內難以撼動美國在高端算力和全球運算基礎設施方面佔主導地位。

晶片、環境限制、特朗普打壓……

縱然中國在AI發展方面已經成為有力的領先者，惟今天也面臨着許多挑戰。撇開欠缺晶片的問題，有人工智能專家指出，中美AI發展差距，在於中國的環境限制比美國更多。包括仰賴美國晶片與基礎模型，以及以國安監控為主的發展導向，均有可能擴大中美AI領域差距。

中國若想發開自己的AI基礎模型，則有幾個難關。首先，英國智庫AI治理中心分析了26個中國大型模型後，發現逾半模型的晶片都要依賴美國晶片公司英偉達。去年英偉達為繞過美國政府對中的晶片管制，提供「降級版」的特供晶片給中國。

業界人士普遍認為，這些特供晶片運算能力不足。有分析指，目前中國採用的AI晶片運算能力不如美國充足，且中國本身晶片供應鏈相對沒那麼強大。另外，中國現時AI領域最大的障礙在於環境限制比美國更多。中國的AI發展主要以國家安全領域為主，如監控技術、社會評級系統等較多，影響境內數據品質，因此難以訓練出優秀的模型。而美國強調民生專業用途，AI發展就會更廣泛。

最後，自特朗普第二次入主白宮以來，在多方面打壓中國，AI發展亦將無可避免受到更廣泛的影響。舉例，有消息指特朗普政府正考慮對深度求索實施技術封鎖，禁止DeepSeek購買美國晶片及關鍵技術，並禁止全美使用其AI服務，阻礙中國AI發展。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為特朗普就發展AI基礎建設發表講話。（Reuters）

不過，這當中也必然是「有危也有機」。近期，中國也有迎來利好消息。隨着中國AI技術發展，加上特朗普政府的不確定性，許多在美國留學和工作的中國工程師因簽證政策問題，未能順利留在當地發展，因此決定回流中國。中國如能把握機會吸納更多的人才，無疑將為日後與美國較勁增加自身的籌碼，縮窄差距甚至追趕對方。