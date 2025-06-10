洛杉磯騷亂｜警橡膠彈擊中澳媒記者 阿爾巴尼斯：不可接受
撰文：莊勁菲
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美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂。洛杉磯警察局（LAPD）當地時間周日（6月8日）晚上發布聲明，稱洛杉磯市中心所有集會均為非法活動，要求所有人離開。有澳洲媒體白天現場報道時，女記者遭警方用橡膠彈射中腿部，發出驚呼。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）已就此事向美國政府提問，稱其不可接受。
澳洲9News的美國記者托馬斯（Lauren Tomasi）和攝影師周日到洛杉磯市中心現場報道警民衝突，未料畫面中一警員竟舉槍瞄準，用橡膠子彈打中托馬斯腿部。
托馬斯當即疼痛驚呼，攝影師亦對警察怒吼：「你開槍打了記者！」
現場有許多防暴警察持槍、騎馬臨陣以待，所幸他們使用的是非致命的橡膠子彈。在托馬斯確認無恙後，她與攝影師離開了現場。
阿爾巴尼斯隨後表示，這是一次可怕的襲擊，並稱已向華府提出質詢：「她的（媒體）身份非常清晰，沒有任何歧義。這是不可接受的，人們應該尊重媒體在現代社會中所扮演的角色。」
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