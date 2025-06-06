從萊特兄弟發明出飛行機，到現在的飛機，嶄新的交通方式讓世界上的人們能夠更快速地與彼此做交流，也促進國際化的發展。但空難的存在，也讓有些人對飛機多少有一些恐懼，說不定自己一個運氣不好，就魂斷空中也說不一定。



1971年，日本發生的一起空難極其悲慘，不但創下當時最嚴重的空難紀錄，也讓日本的一些航空規定因此進行了改變，今天就讓我們來看看這起「全日空58號班機空難」吧！

1971全日空58號班機空難：與自衛隊飛機相撞解體 天空下起活人雨（01製圖）

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滿載而歸的歸鄉之旅 竟成了人生最後一段路

1971年7月30日中午12點45分，一台客機從千歲機場起飛，目的地為羽田機場。上面坐滿了許多靜岡縣富士市的居民，他們正結束了北海道的遊玩行程，並準備返回溫暖的家鄉。與此同時，日本航空自衛隊的兩架飛機則從宮城縣松島基地執行編隊訓練，按照飛行的路線計畫，會在秋田縣橫手市附近進行完訓練以後返回基地。

約莫下午2點，客機正在8500米的高度以時速900公里的方式行駛至岩手縣，而進行飛行訓練的教官機正好也行駛至了此處，發現不妙的教官連忙叫後面跟隨的訓練機閃避客機，但一切已經太遲了。下午2點2分，訓練機與全日空85號機相撞，儘管訓練生透過安全裝置成功逃生，但客機卻是一路向下墜落。

天空下起人之雨 悽慘景象令人難以想像

一切發生的太過突然，客機在衝撞後陷入了無法控制的狀態，根據事後塔台的通信紀錄，當時收到了機組人員喊的「緊急狀況、緊急狀況」外，還有在後頭的，臨終前的叫喊聲。客機在距離地面20公里處解體，而在裏頭的乘客與機組人員也隨著解體的客機一起從天空落下，彷彿下雨一般的，大量的人們從天空墜落下來，並在接觸到地面的瞬間死亡，不管是當時附近的人，或是趕來救援的人們，都是難以忘記的景象吧。

事後統計，當時飛機上的乘客與飛行組員共162人全數死亡，除此之外，因相撞而解體的飛機殘骸墜落至民宅內部，也造成一般民眾的受傷，是當時日本最大的空難事故。

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事後追究以及航空法的檢討

這起事件一經報導後，立刻引起了極大的輿論，日本民眾紛紛質疑為何自衛隊會撞上民用客機，事件重心的訓練生與教官更是作出「不知道民間的航空路線」、「若是在意航路的話，就成不了訓練」等等發言，無疑是火上澆油，讓事情更加一發不可收拾。最後，時任防衛廳長與航空幕僚長街因此辭官，當事的教官被依過失致死判處3年有期徒刑及3年的緩刑，訓練生雖然無罪，但回到隊上後角色也轉變成了救難飛行員。

事件過後，日本政府也進行了全面的檢討，作出了許多安全政策上的調整，包括將航空路線與飛官訓練區域完全分離，限制訓練的內容以及強制加裝安全裝置等等，以避免類似的憾事再次發生。

為犧牲者們獻上祈禱吧！

這起空難無疑是悲慘的事件，因為自衛隊的疏失，導致如此多人受到這樣的無妄之災，事後，日本政府也在事故發生的雫石地設置慰靈之森（現森之雫公園），並在每年都舉辦慰靈祭，希望能夠讓這謝受難的人們以及被留下的家屬能夠獲得些許的安慰。就請看到現在的各位讀者，一同為這些死於悲劇的人們獻上祈禱吧！

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