伊以戰爭｜美動用B-2轟炸機　「巨型鑽地彈」穿透伊朗地下核設施

美軍6月21日動用B-2隱形轟炸機空襲伊朗三個核設施。該戰機不僅可偵測性極低，導致雷達不易識別，且彈藥容量大的B-2是目前唯一能夠裝載重達3萬磅「巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator）的美國戰鬥機。專家曾指，鑽地彈是摧毀伊朗福爾多（Fordo）地下核設施的關鍵武器。



低可偵測性、且彈藥容量大的B-2

B-2轟炸機最大特點為低可偵測性。其飛翼式機體結構、雷達吸收塗層以及低紅外線特徵，使其雷達截面僅約為0.001平方米，與小型鳥類大小相當，因此幾乎無法被常規雷達偵測到。

除隱形能力外，B-2還可無需加油就飛行達6,000海浬，使其能從美國本土出發至全球各地發動攻擊。機身內部的武器艙經過特殊設計，在保持隱身性能的同時，還能容納大量彈藥，是唯一能夠攜帶重達3萬磅「巨型鑽地彈」執行轟炸任務的美國戰鬥機。

2025年6月18日：一張名為「以色列襲擊伊朗核設施，鑽地彈（又稱碉堡剋星，bunker buster）成為焦點」的資訊圖。美國總統特朗普6月21日證實美軍當天向伊朗福爾多（Fordo）核設施發動攻擊。（Getty Images）

超強穿透力——巨型鑽地彈

巨型鑽地彈（MOP）是一種大型穿透武器，擁有超強穿透硬化混凝土的能力，能夠精準攻擊深埋且堅固的掩體，使得該武器能摧毀世界上防護最嚴密的地下設施。

鑽地彈目前是唯一能夠摧毀位於伊朗福爾多地下核濃縮廠的武器，這座深鑿山腹地下80至90米的設施十分抗炸，對伊朗的核計劃非常重要。