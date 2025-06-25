特朗普揭「伊以同時找上他」：我說的一切都是對的

美國總統特朗普（Donald Trump）剛剛發文表示，以色列與伊朗同時找上他尋求和平，還連續發布多張圖片，宣傳「特朗普說的一切都是對的」。



特朗普剛剛在自家社群媒體Truth Social發文表示：

以色列和伊朗幾乎同時來找我說：「我們要和平！」而我知道時機就是現在。世界和中東是真正的贏家！

特朗普發布的第一張圖片以粗體大寫字體寫着「特朗普說的一切都是對的」，內部嵌有他親吻美國國旗的照片。（Truth Social）

第二張圖片則是油畫風格的肖像畫，只見特朗普身穿西裝、打着紅色領帶，高舉右拳，意味深長地望向遠方，背景則是飄揚的美國國旗及支持者。（Truth Social）

特朗普宣布以色列和伊朗已同意全面停火 點圖放大看更多最新消息及相關照片：

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他宣告：

兩國都將在他們的未來看見很多愛、和平與繁榮。他們可以獲得很多，但如果偏離了正義和真理之路，也會失去很多。以色列和伊朗的未來不可限量，並且充滿希望。願上帝保佑你們！

接下來，特朗普發布第一張圖片，以粗體大寫字體寫着「特朗普說的一切都是對的」，內部嵌有他親吻美國國旗的照片。

第二張圖片則是油畫風格的肖像畫，只見特朗普身穿西裝、打着紅色領帶，高舉右拳，意味深長地望向遠方，背景則是飄揚的美國國旗及支持者。

最後，特朗普又發文感謝B-2轟炸機飛行員：

如果沒有我們偉大B-2飛行員的才華與勇氣，以及這次行動的所有相關人員，我們無法達成今天的協議。那個深夜的完美「打擊」，以某種非常諷刺的方式，把所有人聚集在一起，然後達成了協議！

特朗普23日宣布，以伊雙方已經達成全面停火協議，預計格林威治時間約4時（香港約12時）生效，並且持續12小時，希望成為永久性的和平開端。

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