美眾議員提名特朗普角逐諾貝爾和平獎　表彰其促成以伊停火

美國喬治亞州共和黨眾議員卡特（Buddy Carter）6月24日提名總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）角逐諾貝爾和平獎，以表揚其促成以色列和伊朗之間的停火協議。



《霍士新聞》（Fox News）報道，卡特致函諾貝爾和平獎委員會稱，總統特朗普在結束「以伊間武裝衝突，並阻止全球最大恐怖主義支持國獲得最致命武器」方面，發揮非凡且歷史性作用。

美國喬治亞州共和黨眾議員卡特（Buddy Carter）。（Getty）

特朗普周一宣布以伊達成停火。儘管雙方幾小時內又互相指控對方違反協議，但特朗普24日乘機前往北約峰會前，對傳媒表示不認為停火協議破裂。特朗普後也在Truth Social發文指：「所有飛機都將調頭返航，同時向伊朗致以友好的『飛機揮手』。沒人會受傷。停火生效中。」

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往荷蘭海牙參加北約峰會（NATO summit）期間向記者發表講話。（Reuters）

特朗普本月還獲得巴基斯坦政府提名角逐和平獎，以表彰其在結束印巴為期四天的衝突中所發揮的作用。巴基斯坦還稱，特朗普「展現了卓越的戰略遠見和卓越的政治才能」。