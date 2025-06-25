特朗普回應伊朗核設施未完全摧毀：假新聞CNN貶損史上最成功空襲

美國媒體6月24日引述國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）的初步報告指，美軍上周末對伊朗三座核設施發動的攻擊並未完全摧毀伊朗的核計劃，很大機會只是讓伊朗核計劃進程倒退數月。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對有關報道勃然大怒；他猛烈抨擊報道有關報告的CNN是假新聞，聯同《紐約時報》一起貶低這場史上最成功之一的空襲行動。



國防情報局發表的初步報告指，伊朗用來存放濃縮鈾的倉庫並未被完全摧毀，其中關鍵的生產機器離心機（centrifuge）基本上「完好無損」，而這份報告是基於美國中央司令部（U.S. Central Command）在襲擊後進行的評估後得出。

特朗普在搭乘空軍一號，前往荷蘭海牙出席北約峰會途中就已對隨行記者表示不滿，他認為美國主流媒體如CNN和MSNBC，對美軍空襲伊朗的報道有欠公允，對「那些冒着危險，駕駛戰機執行任務的天才和愛國者非常不敬。」

在CNN引述國防情報局報告的報道傳出後，特朗普怒不可遏，隨即在其社交平台撰文反駁。

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上撰文猛烈抨擊CNN和《紐約時報》，認為他們有關美軍空襲伊朗核設施的報道，是嘗試貶損史上最成功之一的空襲行動。特朗普強調伊朗的核設施已被完全摧毀。（X@TrumpDailyPosts）

特朗普猛烈抨擊CNN和《紐約時報》，認為他們有關美軍空襲伊朗核設施的報道，是嘗試貶損史上最成功之一的空襲行動。特朗普強調伊朗的核設施已被完全摧毀。CNN和《紐約時報》將被公眾譴責。