墨西哥「絕美奪命水晶洞」曝光　人在極端環境15分鐘隨時喪命

墨西哥芝華華州（Chihuahua）的「奈卡水晶洞」被譽為地球上保存最完好、最令人嘆為觀止的秘境，但其極端環境卻能在短短15分鐘內奪人性命。



為了進入這個洞穴，澳洲《60 Minutes Australia》（六十分鐘時事雜誌）節目團隊與地質學家亞瑟（Michael Usher）花了兩年時間取得許可。他形容這個洞穴是「大自然界的西斯汀教堂」，簡直像是外太空的景象。

澳洲團隊花了兩年時間取得許可，進入墨西哥芝華華州的「奈卡水晶洞」拍攝。（《60 Minutes Australia》節目截圖）

如去了其他星球 點圖放大看看澳洲團隊拍到的極珍貴畫面：

+ 19

這個於2000年被發現的馬蹄形「奈卡水晶洞」（Cueva de los Cristales），位於奈卡鎮一座鉛礦下方300米處，長達110米，擁有令人驚嘆的巨大水晶，最大的晶柱重達55噸，高達11米。內部高溫高濕，對人類而言極度危險，因此禁止遊客進入。

亞瑟進入洞穴前，醫生警告他：

這將是你我一生中遇到的最惡劣的環境。

洞穴內溫度高達攝氏57度，濕度高達90%，即使穿着特製的冷卻服與呼吸面罩，一般人也只能在裏面滯留30至45分鐘。醫生解釋說，原因是洞穴內的環境極度高溫且潮濕，他們本質上是從內部被煮熟，人體在此環境下頂多只能存活10到15分鐘。

英國地質學家傑拉姆（Dougal Jerram）也在場，他對眼前的景象感到敬畏，將其比作迪士尼動畫電影中的場景。傑拉姆驚嘆：

如果要列出世界七大地質奇觀，這絕對是其中之一。

這個水晶洞穴大約在2600萬年前形成，當時岩漿從儲層湧出，將富含礦物質的水推入岩石裂縫中，在石灰岩中形成了洞穴，最終經過數千年結晶而成。

由於存在極高的風險，就連地質科學家必須獲得特殊許可才能探索水晶洞穴，遊客則被嚴格禁止進入。亞瑟表示，這個洞穴的規模非常巨大，相當於一個足球場：

雖然在裏面彷彿置身熔爐中，連呼吸都很困難，但當你看到我所看到的景象時，就會明白，為甚麼每一次令人窒息的喘息都是值得的。

【延伸閱讀】地球上最美麗的洞：「藍洞」為什麼是藍色 洞下到底有什麼？（點圖放大瀏覽）：