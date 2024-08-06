已達神級化境！看似違反物理的「疊石頭」藝術 網民卻齊錯重點？
撰文：狂丸研究所
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有些人叛逆起來連地球都不服。
原本石頭應該安靜地躺在地上，但藝術家Cole Ellsworth非要給它們換個姿勢，幹嘛不疊起來呢？
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這位平衡大師專注於平衡各種石頭，使用的石頭可以説是精挑細選，但同樣也可以説是在大自然中隨處可見。
他的搭建場景一般都在户外，水溝旁，樹林裏，沙灘邊，然後石頭疊加石頭，尋找它們相互之間的平衡點。
隨着他的技術成熟，石頭的平衡結構看上去已經開始讓物理學不存在了，讓人很難理解到底是如何做到的，簡直就如同土系魔法師一樣。
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而最搞笑的是，其實很多網友的關注點並不在於石頭的平衡，而是關注這個老哥的腳。
因為他在平衡石頭的時候總是光着腳，石頭又很巨大，所以大家都不約而同好奇一個問題，這腳沒被砸過嗎？
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