海綿寶寶派大星是真的？水族館驚偶「美臀海星」　原來是牠這部位

網友偶遇翹臀海星！派大星（Patrick Star，《海綿寶寶》角色）是你嗎？



網友marvmurderface在水族館發現了一件有趣的事兒，那就是遇到了一隻翹臀海星。

網友marvmurderface在水族館發現了一件有趣的事兒，那就是遇到了一隻翹臀海星。（X@marvmurderface）

網友marvmurderface在水族館發現了一件有趣的事兒，那就是遇到了一隻翹臀海星。（X@marvmurderface）

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牠好像上半身張開雙臂，下半身擠出了一個屁股，這不是和派大星一模一樣？

動畫裡牠還鍛鍊屁股來著（點圖放大瀏覽）：

雖然很像，但其實這不是海星的「屁股」。

為了能夠更穩定地趴在石頭上，牠的「手臂」正在用力，再加上自身就是垂直方向的，所以有一部分就鼓起來了。

其實海星常常會做出這個動作，在大家眼中牠好像在秀身材一樣。

網路上很多人都發現了海星的這一特點，尤其是幾年前網友Babyshoujo拍到的海星，看著和派大星就差一條褲衩。

幾年前網友Babyshoujo拍到的海星。（Twitter@Babyshoujo）

因此當時就有不少人塗鴉惡搞，看著毫無違和感。

總覺得再放一塊海綿在牠旁邊，耳邊就該自動響起對白了。

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北方蛇頭魚（northern snakehead）相關照片（mdc.mo.gov）

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