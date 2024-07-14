超狂實驗！無堅不摧的1000°C鐵球遇上菠蘿皮 猜猜會有什麼結果？
撰文：狂丸研究所
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有時候植物外皮的防禦力有點驚人。
例如osakasenshoku經常會用1000°C的鐵球碰瓷各種東西，但在遇到菠蘿皮後，沒想到竟然沒能完全擊穿對方的防禦。
還有西瓜皮蜜瓜皮等等 點圖放大看看實驗結果：
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在很多人潛意識裏菠蘿皮遇到高温大概率會着火然後化為灰燼，但這次的挑戰中連一點火星都沒有，直到鐵球自己温度降低後，才發現菠蘿皮只是表面焦黑，但內側一點傷都沒受。
後來換了噴槍才有了一點要烤焦的感覺，燒得跟龜殼似的，扔到菠蘿葉裏也沒掀起太大風浪。
類似的情況還出現在蜜瓜皮、西瓜皮上，總感覺這可能是鐵球自己「火力不夠」的原因，畢竟過一段時間它自己就降温了。
當然，也不是所有東西都能抵禦住1000°C的鐵球。在蛋殼裏放入燒紅的金屬球後，感覺像是小雞獲得了超能力：
放到肥皂上它簡直就像是會自己挖洞：
放在水瓶上，更是秒變逆飛的火箭，甚至燒穿了瓶子：
最後這個畫面，像不像是惡靈騎士？
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