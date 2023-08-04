飛機上看着地球爆炸是什麼感覺？3D動畫鬼才帶你經歷末日瞬間

如果隕石撞擊地球，而你又在飛機上，那可以躲過這一劫嗎？



3D藝術家Aleksey__n給出了一個很有代入感的答案，在這位大佬製作的動畫視頻中，乘客坐在顛簸的飛機上心神不寧，頻頻向窗外望去。

看着看着就發現了問題，彷彿是宇宙深處有人高空拋物一般，一顆巨大的隕石從天而降，砸向地面，爆炸激起的餘波極為壯觀（點擊放大瀏覽）：

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但飛機上的乘客不光是看客，也是這場災難的受害者，餘波直接撕裂了飛機，周圍的乘客化身空中飛人。但飛在空中的人們沒有摔死，而是在半路被飛機殘破的零件撞了個細碎。

末日場景大家都幻想過，3D藝術家Aleksey__n就用腦洞把種種想像中的畫面還原了出來，並用第一視角帶大家感受世界末日的震撼，彷彿經歷災難的就是自己。在這位大神的作品中，地球的壽命撐不過一分鐘，人類的小命也總會在頃刻之間消散。今天就來看看Aleksey__n的系列作品，有沒有你期待的「世界末日」畫面。

親眼看着地球被炸，是什麼感覺？

太空人在太空執行任務，但開艙後看到的不僅有地球，還有外星艦隊。這飛船還挺帥的，可惜它是來拆家的，飛船一炮轟向了地球，一片大陸遭到毀滅性打擊。另一個場景在家中觀看更刺激：拉開窗簾，發現天空一道白光直擊地面，轉瞬間大地崩壞，人也被席捲而來的火焰直接吞沒，這下房貸不用還了。

02Aleksey__n的很多作品都是從太空視角觀望地球，這次又是太空人在月球執行任務：看了一眼正在發朋友圈的同事，回頭一看，地球已經炸了；隊友當場就被地球的碎片砸成了肉夾饃，當然，第一視角的自己也逃不過被波及的命運。另一次在月球上的災難，視野中的地球家園在漆黑的宇宙中顯得格外美麗，但轉眼間，虛空中伸出一隻大手，把地球給拿走了。但還沒完，因為看到這一切的人還沒死呢。只見這隻大手破土而出，奔向了圍觀群眾。

依然是在太空，這次的工作是要修空間站，看起來既硬核又浪漫，同時這項工作也存在風險，比如空間站突然炸了……只見一個小衛星從遠處飄了過來，然後就撞到了空間站身上，損壞的碎片直接從身邊掠過，隨着空間站的瓦解，隊友和自己都只能飄向遠方，好在地球沒事。在平平安安的海面上，一艘小船忽然被自由女神像砸翻了，扭頭一看，原來是外星文明又來襲擊地球了，這次外星人扔出一個黑洞，整個地球都將消失……

點圖放大看看更多宇航員Aleksey__n的末日模擬系列：

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除了讓地球各種爆炸，Aleksey__n還很喜歡折騰月亮，比如在大街上走着走着，月亮就碎了。用望遠鏡觀測月亮，結果發現上面發生了巨大撞擊。星球炸夠了，再來看看地面上的災難瞬間。在小鎮中閒逛的時候，突然遠處蘑菇雲騰空而起，這個距離感覺是逃不掉了，好在鏡頭一轉，小鎮已經重新恢復生機。

城市裏太危險，這次是來海邊看風景，有山有水好風光，只不過眨眼間山就出了問題，這座火山來了一個大噴發，火山灰直衝雲霄，震動帶來的海嘯也將結束周圍人的生命。只不過相比現實中的火山，動畫裏的腦洞還算是小場面。在Aleksey__n打造的世界裏，在無人的路段開車也會喪命，因為雖然沒有人，但有恐龍，所以雖然「侏羅紀公園」這類影視作品腦補的世界很美好，但沒有主角光環，我感覺自己會變成恐龍的糞便。

面對怪獸入侵，人類應該怎麼辦？好在坐着直升機出任務，感覺在空中還算安全，結果怪獸忽然揮手打飛機，飛機墜落後鐵定又要送命了。金字塔激發了不少人的想象力，而在Aleksey__n的眼中，它有可能就是一架外星飛船，希望附近的遊客沒事。鐵達尼號的「真相」也可能不是撞擊冰山後沉沒的，沒準是遇到了海怪，這艘大船在海怪手裏，就像是一顆等待被掰開的巧克力棒。海面上看起來風平浪靜，但不出意外馬上就有意外出現了，因為一條尺寸很不對勁的鯊魚從船邊遊走而過，緊接着鯊魚一個鯉魚打挺，撞碎了船也擊飛了圍觀羣眾，會不會游泳都躲不過去這一劫，因為大鯊魚已經準備要吃飯了。

看了一圈，感覺無論是天上，還是地上，又或者是水裏都有危險，而這次場景切換到了南極，但沒想到冰層之下埋着的竟然是一架機甲，摧毀身邊的飛機，就像是拍蚊子一樣，一套組合拳打下去，主角又可以去重生了。廣場上天氣不錯，人羣洶湧，這次又會是什麼災難？萬萬沒想到抬頭一看，一艘戰艦從天而降，落地後砸碎了幾座建築。只不過這次距離這麼遠，總不會再波及過來了吧？結果，隨着降落的還有導彈，爆炸後屍體都找不回來了。

總之，我感覺自己隨着Aleksey__n的第一視角已經重生了好幾次了，每種災難看起來都挺壯觀，但同時又令人害怕。

點擊下面的視頻，圍觀一下這些末日瞬間。

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