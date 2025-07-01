蔡瀾離世｜情人久美子女兒撰文：母親這輩子唯一愛過的男人

曾被譽為「香港四大才子」的蔡瀾6月25日離世，在哀悼這位才子的同時，他與日本情人久美子一段刻骨銘心的愛情故事獲得外界關注。久美子的女兒Anna Dubosc為懷念同樣已離世的母親，早前曾為法國一本時尚雜誌撰寫一篇有關其母的文章，當中提到她一直知道其母親愛過一個中國男子，而這人亦是母親這輩子唯一愛過的男人，他就是蔡瀾（Chua Lam）。Anna Dubosc亦提及曾在80年代與母親一起來香港探訪蔡瀾。



Anna Dubosc在母親久美子的葬禮上，意外地發現母親移居法國前在東京生活的一批舊照片。

以下是Anna Dubosc文章中有關蔡瀾的節錄：

在久美子的葬禮上，我遇見黃森（Richard Wong），一名來自新加坡的華人，在巴黎生活了30年。他給我看了1964至1966年間，在東京為我母親拍攝的照片。我並不了解那個時期的母親。

1964年，黃森移居東京學習日語，與他的新加坡朋友Chua Lam（註：蔡瀾是新加坡人，英文名 Chua Lam 是福建話發音）一起學習。

他們兩人在新宿大久保附近合租一間公寓，每天都會去近代美術館四樓的電影院。

正是在那裏，蔡先生第一次遇上我的母親。他曾在黑暗中聽過她的笑聲，等到燈光重新亮起，才看見笑聲背後的那張臉。

蔡瀾上世紀60年代在東京留學期間認識久美子：

當時，久美子住在東京市中心高圓寺區，一間只有幾張榻榻米大的單房公寓。

黃森和蔡瀾總是喜歡去她家玩。黃森一直告訴我，他們三人形影不離，

就像法國電影《祖與占》（Jules et Jim）那樣。

對我而言，她反而讓人想起小津安二郎電影裏那些女性──那些拒絕結婚、酗酒、抽煙、

總是讓其父親擔心的女性，她們代表一個正在改變的社會。

我一直知道，我的母親愛過一個中國男人，他亦是她唯一愛過的男人。

我在不同時期，從不同人的口中，聽過這種說法，但從未從她口中聽過。

當她提到蔡先生時，並沒有明確定義他們之間的關係，只是簡單地吐出一個字：「蔡」（Chua）。

1980年代末，蔡先生成為著名的專欄作家和監製後，母親帶我們去香港探他，

但我對蔡先生毫無記憶，這是我杜撰的嗎？還是我虛構出來的故事？

母親想和蔡先生久別重逢的計劃，是否只是我想像出來的？

她有在某個晚上私下跑出去見他嗎？

母親有將我和妹妹留在飯店，還是我們一起在咖啡館與蔡先生相聚？

我已記不清了。

但他確實存在，

在她的故事裡，

在她的文字裡，

在我們成長的那個陌生的語言裏。

我們自己的國家。

黃森堅稱久美子當時非常幸福，從未提及哈爾濱。（久美子1936年生於滿洲國）

誠然，她在所有照片中都面帶微笑，

但我認為，這份幸福卻與滿洲息息相關，

這似乎有些矛盾。

那兩個中國男子，

讓她想起了她失去的土地，

儘管他們來自新加坡。

我相信她從未真正擺脫那種懷舊之情，

這種感覺塑造並主宰了她日後的生活

久美子於1966年離開日本。

黃森和蔡先生陪她來到橫濱港。

他們等待郵輪起航，久美子站在甲板上，

兩人看著她漸漸遠去，

消失不見。

黃森指：

她從未真正離開蔡先生——只是離開了日本。 」

Anna Dubosc文章原文