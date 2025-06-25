佳子經濟圈：日本皇室從抗拒到助攻　「最美公主」的超人帶貨力

如果我告訴你，日本皇室裏藏着一個「隱藏帶貨王」，你信嗎？她不是綜藝咖，不是模特，甚至連社交賬號都沒有，但她每次一亮相，就能讓同款衣服、配飾火速售罄，逼得商家連夜加班補貨。這個神奇的女人，就是——佳子公主，秋筱宮家的次女。



原本外界對日本皇室的印象，無非是「謹慎、克制、不苟言笑」，但佳子公主，就像一陣突然吹來的風，把古老的宮牆裏多了幾分活力與時代氣息。

一條裙子引發的「秒空」風暴

最近，佳子公主赴巴西出訪，為慶祝日巴建交130周年。這場國事訪問本來不算熱門，但她身穿的一條山茶花印花連衣裙卻成功搶了頭條。這件來自神戶時尚品牌Viaggio Blu的裙子，優雅清新，印花還是京都一位藝術家的原創圖案。本來只是品牌新季產品中的一員，沒想到一上熱搜就變成了「佳子同款」。

結果大家都懂的：官網流量暴增，裙子秒售罄，商家趕緊改了商品描述，寫上「佳子公主同款」，並宣佈下一輪補貨要等到8月。

佳子公主訪問巴西，一條山茶花印花洋裝成功搶了頭條，結果同款裙子秒售罄，要8月才再有貨。（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

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這還不是第一次。早在去年訪問希臘時，她穿了一件日本品牌Pierrot的藍色針織衫，售價2990日元，也就是約162港元。平平無奇的設計，卻因為「公主加持」，在兩天內就被搶光。商家好不容易補貨，又被一搶而空，第三輪預購剛上線，又沒貨了。據統計，那幾天品牌官網的點擊量暴漲5倍，一條針織衫帶來了整個品牌爆款級別的熱度。

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佳子公主前往世界遺產巴特農神殿視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿參觀時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

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「佳子經濟圈」裏的爆款清單

你以為她只帶火一兩件衣服？錯。她帶火的商品，已經可以列個「爆款清單」了。比如那件她在秘魯訪問時穿的簡約外套，售價不到5000日元（約271港元），4色全碼被搶購一空。商家說，那段時間他們的銷售額達到了年平均水平的3倍，電商平台綜合排名衝到第一。

不僅衣服，連飾品也逃不過她的「光環加持」。在岐阜縣，她戴了當地傳統工藝美濃燒耳環，價格2000多日元（約100多港元），本來一個月也賣不了幾副。但佳子戴了之後，商家說：

每一秒都在接單，銷售額暴漲50倍。

在佐賀縣，她佩戴了有田燒耳環和肥前琉璃耳環，商家原本連推廣預算都沒有，靠口口相傳賣點情懷。結果佳子一戴，社交平台瞬間熱議，店家差點以為自家系統出bug：

銷量突然爆了，訂單根本攔不住。

還有石川縣的輪島漆器髮夾，她戴上出席活動時還順便幫扶了災後經濟，成了最有温度的代言人。這些飾品價格都不貴，基本都在200-300港元左右，但影響力直達國際。有網友調侃：

她戴的不是耳環，是命運水晶球。

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從「叛逆少女」到「皇室時尚Icon」

但其實，今天這個温婉優雅、時尚低調的佳子，也不是一開始就這麼「穩」的。很多人還記得她上大學那會兒，風格頗為大膽。她染過頭髮、穿過吊帶和露臍裝，還跳街舞，風格偏Y2K青春叛逆路線。當時被不少保守派批評：

不符合皇室形象。

而她的姐姐真子則是另一個極端，永遠是一板一眼、端莊保守。姐妹倆彷彿是皇室穿搭的兩種極端，一個實驗性，一個傳統派。

但隨着承擔公務任務越來越多，佳子的穿衣風格也開始發生變化——從原來的「青春學生妹」逐步進化為「日式知性女神」。她很少穿奢侈大牌，也不刻意追求名流款，反而偏愛國產高街品牌、國內設計師作品。哪怕是Uniqlo的基礎款，她都能穿出不俗的高級感，再搭配皇室珠寶、簡潔髮型，既親民又不失尊貴，完美拿捏了平衡感。

她用自己的穿搭方式給當代年輕人樹立了一個榜樣：

你不需要花幾萬塊去靠近時尚，你也可以從一件價格合理、設計精緻的單品開始。

被官方認證的「帶貨擔當」

如今的佳子，不只是媒體和網友心目中的「時尚icon」，她的帶貨能力也得到了宮內廳的認可。過去，皇室與公眾之間總有種若即若離的距離感。但佳子的出現打破了這種刻板印象。她帶動的消費，不只是一次又一次的秒殺，更是對日本本土品牌、傳統工藝的一次次助推。宮內廳樂見其成，也在悄悄調整策略，支持佳子多參與地方訪問、多接觸民間產業，藉助她的影響力，拉近皇室與年輕一代的距離。畢竟，在這個全民都在「種草」和「拔草」的時代，連一個公主都能用親民價格美出圈，那些還在靠明星硬凹造型的品牌，是不是也該反思一下了？

下一件「公主爆款」，你會買嗎？

現在，日本的品牌商們可能早就已經排隊等着「翻牌子」了：誰能成為下一個「佳子同款」？誰又能幸運地被公主順手一穿而飛升？但這也正是佳子魅力的體現——她用自己作為皇室一員的身份，選用民間設計、穿着平價時尚，讓「日本製造」不僅活了起來，更美出了新的高度。她不需要直播、也不需要喊口號，但她每一次轉身，每一個微笑，穿的每一件衣服、戴的每一副耳環，都會讓人看見一種不喧譁、不造作的力量。

你說，她是不是比任何帶貨主播都更高級？

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【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】