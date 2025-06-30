這日本女人一生深愛的男人叫蔡瀾　東京街頭吃關東煮勝過山珍海味

6月的香港空氣裏還帶著些雨後的悶熱。在蔡瀾的社交帳號上，家人發出訃告，說他於6月25日安詳離世，身後事從簡，不設任何儀式，只留下一句簡單的「感謝關懷」。這樣的結尾，倒很像他一貫的風格——不熱鬧，不拖泥帶水，乾脆中又帶點溫情。



許多人熟悉蔡瀾，是因為他頭上的各種光環：新加坡出生，廣東潮州人，後來定居香港。作家、美食家、電影監製、主持人，「香港四大才子」之一，這些頭銜寫在履歷上都耀眼。但如果你了解他的生活，你會發現他其實遠比這些標籤來得自由、坦然。他更像個生活的旅行者，對甚麼都好奇，也從不怕愛上新事物、新的人。

在許多「傳奇」經歷中，有一段故事始終縈繞在人們心頭——那是他年輕時在日本遇見的愛情。那時候，蔡瀾在日本工作、生活，負責邵氏電影公司駐東京辦公室的業務，日子過得併不寬裕。一次在新宿的電影院裏，他被一個爽朗的笑聲吸引，笑聲的主人是久美子。

蔡瀾和久美子的故事有熱烈也有溫柔，有各自選擇的自由，也有說不出口的遺憾。（公眾號@日本物語）

蔡瀾頂著風雪去哈爾濱只為她 卻成永遠的遺憾（點圖放大瀏覽）：

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那是個特別的女孩，來自早稻田大學藝術系，氣質和外表都與眾不同，乾淨俐落、帶著點獨立的鋒芒。蔡瀾主動認識了她，兩人很快就走到了一起。年輕時的愛情大多樸素而真摯，常常只能在東京街頭吃一碗關東煮。魚丸、蘿蔔、熱湯，不算高級，卻比山珍海味更讓人難忘。其實每個人心裏都藏著一段「沒有錢，但很開心」的愛情回憶，他們也一樣。

久美子對藝術充滿熱情，也有著強烈的自我意識。她渴望自由，憧憬更廣闊的世界。1966年，她決定隻身前往巴黎追尋自己的理想。蔡瀾沒有挽留，只是靜靜地送她去機場。後來久美子在巴黎結識了一位法國畫廊老闆，成家立業，生下一對雙胞胎女兒。

這些年裏，兩人的人生軌跡各自延展，卻始終沒有斷了聯繫。多年後，久美子帶著雙胞胎女兒來到香港，探望已經在電影圈闖出名堂的蔡瀾。兩人面對面坐着，像多年未見的老友，暢談過往，沒有尷尬，也沒有抱怨，只有回憶和淡淡的溫情。

然而，人生總要面對無常。晚年的久美子因阿茲海默症住進了養老院。蔡瀾有一次去意大利工作，聽說這個老朋友的消息，便專程帶着一束花前去探望。但見面那一刻，久美子已經不記得他了。蔡瀾沒有多說，只是靜靜陪伴。分別後，蔡瀾記得久美子總念叨哈爾濱的雪、哈爾濱的教堂。他於是又拄着拐杖，頂着風雪去了哈爾濱，專門在俄羅斯風格的教堂前拍了照片，打算哪天再帶到巴黎給她看。遺憾的是，這份心意最後沒能親手送達。久美子在蔡瀾哈爾濱之行後不久便去世。很多事，最後都變成了：

遲了，一切都遲了。

如果你只看這段故事，你會以為這是哪部日本文藝片的橋段。其實在真實生活裏，愛情和遺憾往往是並存的。有的人，一轉身就是一輩子。久美子和蔡瀾的故事，是那種沒有結局的溫柔。不是因為不愛了，而是因為彼此都懂得尊重與成全。愛情最美好的樣子，不是死死糾纏，而是彼此點亮過對方的世界，即使分開多年，也能坦然面對，心裏留下一份柔軟。

蔡瀾晚年接受訪問時，說自己最怕糾纏不清的感情。他坦言自己「見一個愛一個」，但也能做到分手後各自安好：

我喜歡和誰在一起就開心，不在一起了也能開心。

他從不裝腔作勢，也不粉飾太平。他的「渣」坦坦蕩蕩，他的溫柔是真心實意。如果說，只有歲月和經歷才能沉澱出一個人的魅力，那麼蔡瀾就是最好的例子。年輕時敢愛敢恨，老了也能優雅轉身。他沒有甚麼大道理，卻用自己的一生告訴我們：真正的自由，是敢於面對生活的全部——聚散離散都能釋懷，得失成敗都能一笑而過。

其實，中日文化裏都喜歡說「人生如戲」。大多數人一輩子都演得太認真，最後成了自己劇本裡的困獸。可蔡瀾不是，他像個活在現實世界的頑童，始終用一種豁達和幽默，看待命運給的所有安排。外界總是把他歸類為「才子」，但更讓人難忘的，是他那種灑脫和寬容，無論是對愛、對人、還是對自己。

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世界上最奇妙的感情，大概就是某天突然發現，這個人的出現讓你覺得「世界亮了」，哪怕只是一起在路邊發呆都覺得無比安心。久美子和蔡瀾正是如此。他們沒有轟轟烈烈，沒有長相廝守，只有一份默契和自在。那些走散的日子，最終都成為生命裏一段溫柔的迴響。

蔡瀾已然遠行，但他留下的人生故事、對美食和生活的熱愛、對感情的那份體面和溫柔，依舊在許多人的心裡發光。人生最好的狀態，或許就是這樣——坦蕩去愛，優雅告別，不畏遺憾，也不拒絕幸福。遇見誰、錯過誰，都能心安理得地說一句：

謝謝關懷。

看完蔡瀾和久美子的故事，總覺得心頭有股淡淡的哀聲。這樣的故事，真挺適合拍成愛情電影。裏面有熱烈，也有溫柔，有各自選擇的自由，也有說不出口的遺憾。人的一生，誰沒有這種「遇而不得」的遺憾？只不過，有人能風輕雲淡地轉身，有人會用一生去懷念。最終，那些走散的時光，都會變成溫柔的底色，陪我們往後餘生。

蔡瀾與金庸、黃霑、倪匡被封為香港四大才子。（資料圖片）

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