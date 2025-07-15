德州洪災｜自作自受vs政治獵巫？災後損款或成分裂美國的導火線

「未來的特朗普選民，去向馬斯克求助吧。你們德州人覺得你們投對人了嗎？」有捐贈者在慈善組織GiveDirectly呼籲向德州洪水倖存者提供現金援助時寫道。還有不少人暗示這些受害者「自作自受」，因他們幫助特朗普當選美國總統，而其政府卻大幅削減援助影響災情預警與救援。



該組織表示一般的情況下，在應對災難時收到的是捐款，而不是憤怒。然而，本月初的一場德州洪災卻令一切變得無比醜陋。洪水至今已造成至少120死，逾百人仍然失蹤；其中的死者大多是兒童。



GiveDirectly並非這次洪災的特例，類似的嘲諷在美國社交平台和當地社區也不斷上演。例如，在去年美國大選中投票支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的兒科醫生Christina Propst，就因在網上暗諷特朗普支持者而引發反彈，還因此失去工作。

她起初在網上以名為Chris Tina的賬戶於社交平台發文，其中寫明「願所有遊客、兒童、非MAGA選民和寵物都平安無事」，她還在帖文中指，MAGA否認氣候變遷，還投票廢除旨在應對災情的聯邦緊急措施署（FEMA），「願他們得償所願」，暗諷其支持者應有此報。

2025年7月7日，美國德州克爾縣（Kerr County）發生嚴重洪災，搜救隊繼續搜尋災民。（Reuters）

此一帖文很快就引發關注，被指是漠視生命，甚至遭到網民肉搜與批評。其任職的診所網站亦被曝光，其中帶有個人簡介以及履歷的網頁簡介被放上網公審，她出生紐約並在德州從醫逾20年的經歷也在社交平台瘋傳。

該診所在事件爆發後也遭網民攻擊，並在獲悉後選擇先將Propst停職，又發聲明與她割席，以及下架網站上的有關履歷，繼而再將她解職。Propst本人之後亦公開致歉，強調生命無價，自己在網上涉及政治和黨派立場說法不會影響本人作為醫生的醫德與工作。

▼更多夏令營受災後圖片▼

+ 3

同樣的情況亦發生在前休斯敦市官員Sade Perkins身上。她在一條上傳到TikTok的影片中，抨擊營地僅限有白人參與，其中沒有亞裔或非裔參與，批評營地屬於保守派，強調倘受難者均為西班牙裔就不會得到媒體的廣泛報道，也不會得到關注。

她的說法被認為帶有種族主義色彩，屬於歧視言論，因而在網上引起爭議。休斯敦市市長辦公室公開譴責，稱永不再任用，她的男友亦選擇跟她割席。不過，一些人也認同她的觀點，認為身為非裔的她敢說真話卻遭批評是不公，強調如果白人做出類似舉動不會有這麼大反彈，故在網上為她募捐。不過相關的募捐網站上，一些帶有辱罵和歧視Perkins的用戶名稱的小額捐款藏身其中，並獲得不少「贊好」。

天災被政治化的危險……

與上述情況一個鮮明的對比，是今年1月發生在洛杉磯的山火。儘管當時美國政府尚未換屆，但特朗普同樣指責時任拜登（Joe Biden）政府應對不力，但沒有人如像今次這樣大範圍的指責及發洩不滿。

許多美國人當時仍對洛杉磯山火中受災的低收入家庭援助，作出了積極的回應。沒有很多人對自由主義的森林管理政策提出尖銳批評，他們只是默默地提供援助，慷慨解囊，齊心應對災情。

2025年7月11日，美國德州，圖為特朗普視察洪災過後的災區。（Reuters）

這次的德州洪災，與數個月前的山火對比之下，卻顯得令人不安。有災後的援助組織，更不得不暫停他們的網上推廣，因有網民在克爾縣（Kerr County）一位洪水倖存者的照片下留言「他們罪有應得」之類的幸災樂禍情緒。幾位知名民主黨人和左翼活動人士的反應並非同情，而是政治敵意、種族歧視的嘲諷和誤導性言論。

這些種種的情況讓不少美國人開始擔心，還促使部份自由派評論員公開譴責德州社區的非人化現象。當地有輿論認為，雖然網路上的政治攻擊並不新鮮，但這種攻擊蔓延到指責災難受害者和倖存者，無疑是一種危險的新低谷。原本與政治無關的天災被政治化，甚至變成「出氣筒」。

一場天災引爆的網上「獵巫鬧劇」？

一場天災往往會引發出人性光輝的一面，但有時亦會走向另一個陰暗的極端，這次德州洪災似乎就令美國走向了後者。在美國的社交平台上，儘管有關洪災爆發以及受到重創的原因仍在調查中，但不同政見者已將責任推給對方。

一個中右翼媒體的社交賬戶四處搜集數個左翼賬戶的言論，並形容對方「對洪水幸災樂禍，而德州罪有應得」。另有極左翼媒體指控特朗普政府將受損嚴重歸咎天氣，以推卸救災責任。甚至有陰謀論瘋傳，不乏老牌傳媒捲入其中。例如英國《衛報》被《達拉斯快報》（The Dallas Express）指控在文章中暗示特朗普政府裁撤聯邦機構影響救災。

雖然美國國家氣象局 （National Weather Service，NWS）在洪災前及時發布預報和預警，惟洪災嚴重導致太多人遇難，有人就質疑特朗普政府新設的政府效率部（DOGE）此前大量裁減NWS的人手，使得該部門人手配置嚴重不足，才是今次災難的主要原因之一。

這些形似「獵巫」的言論瘋傳，但又因足夠極端引來不少信徒的追捧。恰恰突顯美國社會中的分裂，這並非一朝一夕所致，洛杉磯騷亂演變至No Kings示威，美國人對新政府的不滿逐漸積累，以致借機生事。

▼更多人們清理災區圖片▼

有意見認為，如果自由派只向藍州的救援捐款，而保守派只支持紅州的救援，美國人都應該感到警惕。因為這種行為極具「腐蝕性」，反映了這些人的同情心是有條件的：我們只會幫助那些意識形態一致的人。這是一個危險的循環，它不僅會破壞災後重建，還會破壞災後重建賴以生存的社會結構。

說到底，洪水和火災在摧毀房屋之前，不會作出什麼政黨登記，同理心相比敵意在災難中往往更見珍貴。或許比起這次災難的主要原因和罪魁禍首，美國人如今更加需會關注的是，為何特朗普上任僅僅數月，就已經令美國社會分裂到如斯的地步。