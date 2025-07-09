德州洪災｜六旬勇父滅頂前留心碎遺言：看起來我們活不下去了

美國德州連日來遭遇嚴重洪災，導致逾百人死亡。美國《紐約郵報》7月8日報道，61歲男子拉姆齊（Jeff Ramsey）與46歲的妻子塔尼婭（Tanya Ramsey）在克爾維爾（Kerrville）露營地度假時，洪水突然來襲。他意識到逃生無望後，向24歲的兒子杰克（Jake）及23歲的女兒蕾切爾（Rachel）留下告別語音留言，其後遭洪水捲走。拉姆齊至今下落不明，坦婭的遺體已被尋獲。



杰克事後向紐約郵報透露，拉姆齊在遭水淹的最後一刻，致電了他和蕾切爾。但由於他們2人當時還在睡覺，所以拉姆齊便分別留下告別語音留言。

杰克憶述，拉姆齊在留言中說：「孩子，我非常愛你，看來我們活不下去了，告訴雷切爾我愛她。」他還提到，拉姆齊當時應該真的陷入絕境，並指：「從未聽過這傢伙（拉姆齊）會如此恐慌，但他（在留言中）的聲音的確充滿恐懼。」

而拉姆齊給蕾切爾語音留言更令人心碎，其中不但傳來奔騰的水聲，還傳來塔尼婭在背景中尖叫：「我們要死了，我們要死了！」

美國7月8日報道，61歲的父親拉姆齊（Jeff Ramsey，右）與其46歲的妻子塔尼婭（Tanya Ramsey，左）在德州克爾維爾（Kerrville）露營地度假時，洪水突然來襲。他意識到無生無望後，向兒子及留下令人心碎的告別語音留言後，遭洪水捲走失蹤。圖為2人的合照（X@KABBFOX29）

另外，杰克不僅向子女留下遺言，即使面對絕境，他也不忘致電塔尼婭的哥哥及岳母，警告他們洪水即將來襲。

傑克表示，塔尼婭哥哥一家居住在距離河邊附近的一間小屋，並指若非杰克的電話，後者一家可能已被洪水沖走。

2025年7月4日，美國德州嚴重洪災後，聖安吉洛市（San Angelo）有大量房屋被洪水掩沒。（Reuters）

洪災過後，救援人員未尋獲拉姆齊，但已發現塔尼婭的遺體，並根據她身上的獨特紋身確認其身份。而他們2人帶往度假的愛犬則奇蹟生還，在當地動物收容所被尋獲。