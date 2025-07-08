德州洪災｜夏令營遭沖毀前開心合照曝光　怕遭捲走女童身上寫名字

美國德州中部洪災已釀104死，其中包括一個名為「神秘營」（Camp Mystic）的傳統基督教女童軍夏令營；目前，該營地已有27人罹難，另有10名女孩和一名輔導員失蹤。夏令營兩名輔導員Silvana Garza和Maria Paula憶述，在等待撤離之際，她們拚命裝出開心的表情，只為了讓一班孩子感到安心，她們還在每個女童身上寫上各自的名字，以免被洪水沖走後無法辨認身分。



Maria Paula表示：「我們身為輔導員，開始把我們的名字寫在身體上，任何看得見的地方。我們也為女孩們做相同的事情，把她們的名字寫在任何容易看見的地方。」Silvana Garza則說：「我們叫她們收拾一下，帶上她們最喜歡的毛公仔。我們不知道是否會被疏散，只能等待。」

從6月29日拍攝相片可見，13名女孩和兩名輔導員穿着白色洋裝、短裙和白色運動鞋，對着鏡頭笑容滿面。不到5天後，她們每個人都被洪水捲走。其中10名女孩的遺體已被找到，還有18歲的輔導員Chloe Childress；另外3名女孩和19歲的輔導員Katherine Ferruzzo至今下落不明。

18歲的輔導員Chloe Childress和其他人一併被洪水沖走，其遺體已被找到。(IG圖片)

「神祕營」在洪災發生時，約有750名女孩正在參加夏令營，其中最年幼的3、4年級女童，被安排下榻最靠近瓜達盧佩河（Guadalupe River）河畔的小木屋「泡泡旅館」（Bubble Inn），一些小木屋距離河畔僅約69米，其他較年長的女孩，則被安排下榻地勢較高的地方。

該夏令營營地負責人Richard Eastland在洪水湧到時，也曾趕往「泡泡旅館」營救這批孩子，惟水勢來得太快，導致他也不幸喪命。他的兒子向美媒表示，來自瓜達盧佩河及另一條小溪的水從兩邊湧入，任何人都無處可逃。