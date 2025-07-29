內塔尼亞胡否認加沙飢荒　特朗普駁斥：要讓巴人收到每一盎司食物

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月27日否認加沙（Gaza）地區的巴勒斯坦人正面臨飢荒。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問蘇格蘭期間反駁內塔尼亞胡的說法，首次承認加沙存在「真正的飢荒」，還指出美國向加沙捐贈了資金和物資，要求內塔尼亞胡負責營運，使巴人收到「每一盎司食物」。



特朗普承認加沙存在饑荒

2025年7月28日，加沙城中，巴勒斯坦人在饑荒中成群地接收來自慈善廚房的食物。（Reuters）

當被問及是否同意內塔尼亞胡的說法，即以色列加劇加沙飢荒是「彌天大謊」時，特朗普答道：「我不知道，從電視上看的話，我會說不太同意，因為那些孩子看起來很餓。那是真正的饑荒。」

特朗普周二在蘇格蘭會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），《衛報》引述政府消息人士稱，期間後者向特朗普就加沙問題施壓。

▼特朗普：食物沒被送到加沙 要讓他們收到每一盎司

當被問及下次會談時他會向內塔尼亞胡提出甚麼要求時，特朗普表示：「美國（向加沙）捐出了資金和物資，他（內塔尼亞胡）將會負責管理這些。我想確保（加沙人）取得每一盎司（約28克）食物，因為食物沒被運送到。」

加沙衛生部周一表示，過去24小時內至少有14人因飢餓和營養不良而死亡，使戰爭中因飢餓而死亡的人數達到147，包括88名兒童，大多數是在過去幾週內死亡的。