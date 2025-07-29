營養不良監測計劃警告：最糟糕饑荒正在加沙上演　或現大規模死亡

聯合國支持的「糧食安全階段分類」（IPC）7月29日警告，饑荒正在加沙蔓延，並表示若不立即採取行動，將出現大規模死亡。聯合國婦女署則稱，加沙有100萬名婦女和女孩正面臨大規模饑荒、暴力和虐待，這些婦女和女孩正面臨兩難選擇：要麼在避難所裏餓死，要麼在尋找食物和水時面臨被殺害的風險。



綜合外媒報道，監測營業不良狀況的IPC計劃稱，「最糟糕的饑荒情況正在加沙地帶上演，」並表示，立即、且暢通無阻地向加沙提供人道主義援助，是阻止「飢餓和死亡」人數迅速上升的唯一途徑。

2025年7月28日，加沙城中，巴勒斯坦人在饑荒中成群地接收來自慈善廚房的食物。（Reuters）

以色列與哈馬斯之間的戰爭已持續近22個月，在全球壓力的推動下，以色列上週末宣布多項措施，包括在加沙部分地區每日實施人道主義停火，以及空投物資。

2025年7月28日，面對饑荒，身處加沙的巴勒斯坦人聚集在一個慈善機構領取食物。（Reuters）

聯合國和巴勒斯坦當地人表示，情況幾乎沒有改變。IPC稱，加沙地帶兩年來一直處於饑荒邊緣，但近期事態發展「急劇惡化」，以色列的封鎖也日益嚴厲。