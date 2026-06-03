中國女足與俄羅斯碰頭在即　主帥：亞運及世界盃前的重要實戰機會

【足球】中國女足國家隊主教練米列錫（Ante Milicic）2日表示，期待3日在武漢對陣俄羅斯隊，這對今年的亞運會以及明年的世界盃而言都是重要的實戰機會。



武漢國際女足邀請賽周三（3日）將在五環體育中心打響。在周二的賽前新聞發布會上，米列錫表示，中國女足上次參賽還是在亞洲盃，距今已近80天。本期集訓要做好亞運會備賽工作，俄羅斯隊是非常好的對手，整體實力很強，與她們比賽具有很強的實戰價值。

中國女足主帥米列錫（Getty images）

中國女足亞洲盃比賽精華：

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在今年3月的亞洲盃上，米列錫帶領中國隊打進四強，同時獲得2027年巴西世界盃參賽資格。

在本期26人集訓名單中，參加過今年亞洲盃的主力球員悉數入選，包括陳巧珠、吳海燕、張琳豔、王霜等三條線上的關鍵球員，以及三名海歸球員烏日古木拉（法國蒙彼利埃）、王妍雯（法國迪安）和邵子欽（葡萄牙賓菲加）。總體來看，這期名單考察新人的意圖明顯，「00後」球員佔比超一半、達15人，其中2003-2006年出生的年輕球員有9人。

女子亞洲盃︱張琳艷親自操刀射入十二碼，一度為中國扳平。（Getty Images）

談到這期訓練營的目標時，米列錫說，打完亞洲盃後，按照國家隊的建隊計劃，他需要補充一些新隊員，這對球隊的長遠發展很重要。同時，教練組也要考慮到今年的另一項重要賽事亞運會。

我們希望儘快讓這些年輕球員進入國家隊的訓練環境中，看看她們的競技水平。

「然後我們做出評估，看看哪些球員具備正式入選國家隊的能力，畢竟國際比賽的強度還是高於國內的女超聯賽，」他說。

「另一方面，在成年國家隊的賽歷中，還有明年的巴西世界盃，它的水平無疑高於今年的亞洲盃，我們的備賽計劃也要兼顧這一點。此外，中國U20女足也獲得了世界盃參賽權，今年將在波蘭參加U20女足世界盃，將能獲得寶貴的大賽經驗。因此，教練組需要在幕後做大量工作，大家一起努力，找到（成年國家隊陣容）最優方案。」

中國女子足球隊。（Getty Images）

在最新世界排名中，中國女足列第16，俄羅斯女足位列第29。據介紹，俄羅斯女足近年來通過友誼賽來保持競技水平，她們去年7月以3：0擊敗塞爾維亞，去年11月以1：1打和亞洲勁旅朝鮮。

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