世界盃友誼賽｜新西蘭遭海地大炒4：0　基斯活特表現令人失望

【世界盃友誼賽】海地星期二（6月2日）以4：0大勝新西蘭，讓現場佔大多數的海地球迷狂喜，也讓新西蘭隊長基斯活特（Chris Wood）的里程碑比賽蒙上陰影。



魯賓普維丹斯（Ruben Providence）在12分鐘首開紀錄，下半場換邊後6分鐘，後備登場的蘭尼祖瑟夫（Lenny Joseph）為這支世界排名第82位的加勒比海球隊擴大領先優勢。

海地球員魯賓普維丹斯率先破門打入一球。（Getty Images）

世界盃友誼賽海地4：0大勝新西蘭：

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比賽一小時後，法迪迪比亞洛（Frantzdy Pierrot）憑藉一記頭槌攻入第三球。隨後，杜克拿確斯（Markhus Lacroix）在禁區邊緣遠射破門鎖定勝局，輕鬆擊退本屆世界盃排名最低的新西蘭。

海地隊的備戰工作此前因中場球員利華頓皮耶（Leverton Pierre）的簽證問題而增添未知數。皮埃爾無法在這場對陣新西蘭的比賽中出場，因為他的簽證直到很晚才獲得美國當局的批准。一名球隊發言人向路透社透露，他在半場休息時分才飛抵邁亞密機場，並與海地足球官員一同趕往球場，希望能趕上比賽的最後階段。

新西蘭隊隊長基斯活特（左）。（Getty Images）

新西蘭隊隊長基斯活特在本場比賽迎來代表國家隊的第89次出場，超越韋斯歷治（Ivan Vicelich）成為國家隊歷史上出場次數最多的球員，但這名諾定咸森林前鋒在整場比賽表現差強人意。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】