世界盃熱身賽｜施丹之子守龍門完封強敵　阿爾及利亞爆冷勝荷蘭

【足球】翼鋒夏積穆沙（Anis Hadj Moussa）在效力的飛燕諾主場攻入一球，幫助世界排名第28的阿爾及利亞在香港時間星期四（6月4日）凌晨的世界盃熱身賽中，作客1：0爆冷戰勝世界第七的荷蘭。



比賽在荷蘭球會飛燕諾（Feyenoord）的飛燕諾球場球場舉行，穆沙剛好就在飛燕諾踢球。他在比賽結束前四分鐘從右路切入，一腳勁射將球送入遠角，攻入個人在國家隊的首個入球，為這支北非球隊帶來一場士氣大振的勝利。

阿爾及利亞邊鋒穆沙首度破門，為球隊打入製勝球。（Getty Images）

施丹之子盧卡多次精彩撲救 阿爾及利亞世界盃熱身賽爆冷勝荷蘭：

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這場勝利對阿爾及利亞來說可謂實至名歸，他們在下半場表現強勢，並得到大量遠征球迷的助威。而這是荷蘭在啟程前往紐約前的最後一場比賽，但失利給他們蒙上陰影。

荷蘭隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）賽後說：

這當然不是你希望在賤行賽中看到的結果。如果看比賽過程，我們至少應該2：0領先。希望我們的鋭利度能迅速回歸，從現在開始好好把握機會。大多數球員都獲得上場時間時是積極的，但我們當然不是為了輸球而踢。

阿爾及利亞門將、足球名宿施丹（Zinedine Zidane）之子盧卡施丹（Luca Zidane）戴着面具出場。在4月份臉部受傷的他在比賽中多次做出精彩撲救，平息了近幾個月外界對阿爾及利亞門將位置的猜測和擔憂。

阿爾及利亞門將盧卡。（Getty Images）

荷蘭將在香港時間下星期二（9日）凌晨在紐約與烏茲別克進行一場友誼賽，隨後將前往堪薩斯城的基地。他們在F組的首場比賽是15日凌晨在達拉斯對日本。

阿爾及利亞則在下星期四（11日）凌晨在堪薩斯城還有最後一場對玻利維亞的熱身賽。他們將在17日早上在世界盃J組小組賽首輪挑戰世界盃冠軍阿根廷。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】