世界盃2026｜英格蘭公布球衣號碼比寧咸10號　兩小將或被委以重任

英格蘭公布26人大軍名單的球衣號碼，背後可能暗藏了杜慈（Thomas Tuchel）的戰術藍圖。

中場大將祖迪比寜咸（Jude Bellingham）繼上屆歐國盃後，又一次大賽身披最重要的10號球衣，哈利卡尼（Harry Kane）連續三屆世界盃穿上9號，兩位首次參賽的小將尼高奧萊利（Nico O'Reilly）與艾利洛安達臣（Elliot Anderson）分別獲得主力級別的3號與8號球衣。



在英格蘭隊的傳統中，球衣號碼往往帶有強烈暗示，尤其是「1至11號」，通常代表領隊心目中的最強十一人正選陣容。以2024年歐國盃為例，英格蘭在首戰及決賽的正選名單中，均有多達10人是身穿1至11號球衣。

身披1至11號球衣的英格蘭球員，極大可能是隊內最強正選11人。（Getty Images）

杜慈大軍名單中，9位球員將首次踏上世界盃賽場，其中21歲的曼城年輕球員尼高奧萊利和23歲的艾利洛安達臣，完成國家隊處子戰不足一年，現在球衣號碼作為信號，暗示二人將被委以重任。尼高奧萊利被視為是左閘頭號人選，與中堅組合5號史東斯（John Stones）、6號馬克古希（Marc Guehi）及右閘安斯干沙（Ezri Konsa）共同撐起英格蘭後防。

21歲的尼高奧萊利獲得3號球衣，或成為英格蘭主力左閘。（Getty Images）

艾利洛安達臣預料將會同4號迪格蘭賴斯（Declan Rice）搭檔出任正選防中。

23歲的艾利洛安達臣獲得8號球衣，或擔中場大任。（Getty Images）

近期在巴塞隆拿表現回春的拉舒福特（Marcus Rashford）重奪11號，可能成為杜慈的左翼首選。右翼布卡約沙卡（Bukayo Saka）及中鋒哈利卡尼在健康情況下將穩坐先發位。比寧咸獲得10號則意味著在同位置競爭中，先勝摩根羅渣士（Morgan Rogers）一籌。

英格蘭隊21名隊員於周二抵達美國佛羅里達州進行賽前訓練，5位上周剛剛踢完歐戰的迪格蘭賴斯、布卡約沙卡、馬度基（Noni Madueke）、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）和甸恩軒達臣（Dean Henderson）獲准稍後再報到。中場球員明奈（Kobbie Mainoo）在訪問中豪言，100%相信球隊會贏得世界盃。