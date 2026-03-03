朝鮮高調譴責美以空襲伊朗　學者：金正恩或進一步加強核威懾路線

在美國和以色列對伊朗發動空襲並擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）次日，朝鮮發表強硬談話，嚴厲譴責美以行動。分析認為，朝鮮領導人金正恩在目睹伊朗領導層遭「斬首式打擊」後，安全危機感或進一步加深，他對核武器的依賴與執着可能隨之強化。



朝鮮外務省發言人3月1日發表聲明，將此次軍事行動定性為「徹頭徹尾的非法侵略行為，是最醜惡形態的侵犯主權行為」，並以最強烈的語調譴責美以為實現「霸權野心」濫用武力的「厚顏無恥的不良行為」。

發言人稱，美國今年以來不斷升級所謂「霸權行為」，正在破壞世界和平與穩定，並可能對與伊朗局勢無直接關聯的地區帶來政治、經濟及地緣政治層面的連鎖衝擊。

分析指出，朝鮮迅速且高調表態，既是對中東局勢的回應，也折射出其對類似斬首式打擊的高度警惕。

專家認為，此次事件可能加深朝鮮對核威懾路線的依賴。金正恩此前在勞動黨代表大會上提出，要開發可在遭遇美國先發制人打擊情況下使用的水下發射洲際彈道導彈，以完善戰略威懾體系。

朝鮮國營傳媒2026年2月23日報道，朝鮮勞動黨第九次代表大會22日舉行會議，選舉金正恩為朝鮮勞動黨總書記。（Reuters）

韓國東國大學朝鮮學系教授金榕炫表示，伊朗在核開發進程中遭到打擊，而朝鮮已具備核能力，兩者所處環境明顯不同，朝鮮可能更加確信擁核才是維護體制安全的根本手段。

韓國梨花女子大學朝鮮學系教授朴元坤也指出，若朝鮮希望形成對美國本土的直接威懾，潛射彈道導彈是較為有效的選項。部分觀察人士預測，平壤未來或在戰略武器研發方面加快步伐。

在對外釋放強硬信號的同時，金正恩1日還視察黃海北道祥原水泥聯合企業所。這是他在2月19日至25日舉行的黨代會閉幕後，首次赴產業一線開展公開活動。

分析認為，在中東局勢持續緊張背景下，金正恩通過密集展開經濟視察，意在釋放對外局勢不動搖、對內發展不停步的信號，強調繼續推進以內需拉動為核心的經濟增長戰略，並通過強化工業生產和民生建設鞏固內部穩定。

此外，輿論指出，在當前國際局勢持續升温的背景下，朝方對重啟朝美對話倡議作出回應的可能性降低。不過，也有學者認為，若朝方長期拒絕接觸與談判，不排除美方重新加大軍事施壓力度的可能性，半島局勢仍存在不確定性。

