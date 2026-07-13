美參議員格雷厄姆死因初判主動脈破裂　病發前曾與特朗普通電話

美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）當地時間7月11日（周六）晚上突然因病離世，享年71歲。華盛頓特區首席法醫辦公室周日表示，其初步死因是「動脈粥樣硬化性心血管疾病導致的主動脈剝離」，即由於動​​脈硬化導致的主動脈破裂。此外，格雷厄姆在發病前還曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話。



據美國全國廣播公司新聞網（NBC News）取得的警方無線電錄音顯示，急救人員周六晚間接到報警稱，格雷厄姆在位於國會山莊的家中發生「心臟驟停」。急救人員隨後的錄音顯示，他們正在進行心肺復甦術。

2023年1月28日，美國南卡羅來納州議會大樓，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，右）站在前總統特朗普（Donald Trump，左）身旁。特朗普當日宣布協助其角逐總統的競選領導團隊。（Reuters）

特朗普隨後在NBC News的節目中透露，他曾在周六晚間、格雷厄姆去世前幾個小時，與對方進行通話，當時格雷厄姆剛從烏克蘭返回華盛頓。

特朗普稱，「他聽起來有點累，但狀態很好。不過，他確實有理由感到疲憊。」上週參議院休會期間，格雷厄姆曾前往烏克蘭，並會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。