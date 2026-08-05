西班牙：約7.2萬偷渡客湧入休達　當中7萬已返回摩洛哥

西班牙內政大臣馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）於8月4日說，上周共有約7.2萬名非法移民從摩洛哥進入西班牙於北非的飛地休達（Ceuta），其中約7萬人已經返回摩洛哥。



圖為2026年8月4日，西班牙內政大臣馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）在馬德里舉行記者會。（Reuters）

新華社報道，歐盟成員國的內政部長當天舉行緊急視像會議，討論上周休達遭移民大規模入境一事。馬拉斯卡在會後的記者會上稱，由於休達在神根體制內實行了特殊安排，所有人離開休達前往西班牙本土，都須檢查有效證件，所以神根區的安全並未受到威脅。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前也曾表示，在這次事件發生後，沒有一人從休達進入西班牙本土或歐盟其他地區。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前也曾表示，，儘管大批非法移民湧入休達，但沒有一人從休達進入西班牙本土，又或歐盟其他地區。

據休達當地政府表示，此次移民危機共造成至少88人死亡，西班牙國民警衛隊仍在搜尋失蹤人數。據西班牙中央政府估計，目前仍有約2,500名非法入境移民未離開休達。休達地方政府則認為，這一數字應在3,000至5,000人之間。