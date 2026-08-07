七萬人亡命偷渡：摩洛哥西班牙數百年恩怨情仇，還有報復？｜去片

7月底，一幕幕觸目驚心的畫面在西班牙自治市休達（Ceuta）上演。西班牙政府表示上星期總共有約7.2萬名非法移民由摩洛哥游泳偷渡去休達，事件已導致至少99人死亡。這場越境偷渡潮不但引發人道危機，還造成歐盟內訌，意大利暫停了與西班牙之間的神根區（Schengen）自由通行協議。這場萬人「亡命偷渡」，背後不僅有西班牙與摩洛哥這個北非國家的佔領世仇，現在更可能離不開美國和以色列的幕後影子。



休達偷渡潮非首次 摩洛哥與西班牙數百年恩怨情仇

7月30號，超過7萬人，當中大部份都是年輕人，由摩洛哥越境進入隔着直布羅陀海峽、位於北非的西班牙自治市休達，另外有少數人就試圖進入另一個位於北非的西班牙飛地梅利利亞（Melilla）。

成千上萬的民眾從石屎堤壩滑落海，試圖游過代表邊境的碼頭。他們繞過塔拉哈爾和本蘇防波堤。

來到休達這一邊，沙灘上好快就布滿水泡和蛙鞋。當有部份民眾慶祝成功抵達休達的同時，有人就在數小時的飄流過程中淹死，也有不少民眾沿着海岸線步行，翻過邊境的鐵絲網，進入休達。

當地警方其後與這幫不速之客發生衝突。有人向邊境口岸扔石頭，也有大量非法移民滯留在街上過夜。

我們首先需要了解這塊飛地的背景，休達位於非洲馬格里布的最北部，與摩洛哥接壤。面積大約18.5平方公里，人口僅有8.3萬人。

1415年，葡萄牙國王約翰一世（John I of Portugal）佔領休達，當地成為葡萄牙人的領地。

直到1580年，葡萄牙國王駕崩之後後繼無人，西班牙國王腓力二世（Felipe II）接任葡萄牙國王，休達也跟隨葡萄牙被納入西班牙統治。

自此，西班牙在過去400多年來一直擁有休達的主權。

而摩洛哥出於歷史、地理和民族主義原因，也強調對休達擁有主權，將這塊西班牙沿海飛地視為歐洲在非洲大陸殖民統治的遺跡。

摩洛哥自1956年脫離法國獨立以來，就一直要求西班牙交這兩塊飛地。而這場領土爭端導致西班牙和摩洛哥之間長期存在政治摩擦，這次並不是摩洛哥首次被懷疑故意「放軟手腳」讓非法移民偷渡。

要知道，這一輪偷渡潮一日湧入的人數已經差不多等於休達當地人口的總數，休達市政府被迫請求中央政府宣布進入緊急狀態，派兵去當地平亂。

移民大軍多從摩洛哥城鎮費尼迪克或更近的貝利奧內奇（Belyounech）出發，借助水泡、蛙鞋或其他飄浮物游水到西班牙飛地休達。（Google Map）

截至8月3日，西班牙政府官員表示，大約有7萬人已經自願返回摩洛哥。據估計，還有數千人選擇留在休達，但他們主要是來自撒哈拉以南的非洲人，而不是摩洛哥裔人士。他們大多在沙灘上露宿。

這次發生大量非法移民湧入事件，有人歸咎於西班牙最高法院6月29日作出的一項裁決。這項判決裁定，政府不可以在沒有正當程序的情況下，對經海路抵達的非法移民進行即時遣返，因為他們並未越過西班牙法律所提到的實體邊境設施。在這項裁決之前，西班牙政府是可以引用「邊境拒絕」條例即時遣返偷渡者。

這項裁決的目的是為了方便執法人員工作，並不代表非法移民可以留在西班牙。遺憾的是，這個曖昧的裁決，成為了網上謠言，社交平台Instagram上面湧現貼文暗示西班牙與摩洛哥的邊境即將開放。

2026年8月3日，休達暫時收容非法移民的臨時中心，中心已經爆滿（Reuters）

然後，另一社交平台Facebook的用戶開始分享西班牙海岸防衛隊的巡邏路線，而TikTok上面就都出現展示游水越境路線的影片。

目前尚未弄清楚到底是誰散播邊境開放的謠言，西班牙與摩洛哥雙方都指責是人蛇集團在背後搞鬼，有的社交平台帳戶在越境風波發生之後更離奇地被刪除。

歐美不少主流媒體都指責摩洛哥在背後煽風點火。據《紐約時報》報道，有參與越境的摩洛哥人表示，當他接近邊境的時候，駐紮在那裏的摩洛哥警察更向他指明方向，甚至有警察鼓勵試圖越境的人士前往西班牙。

有學者認為，摩洛哥政府可能利用這場場危機向西班牙發出警告，在過程中故意放鬆邊境管制。

2026年7月31日，西班牙休達，一名青年穿過一道圍欄，在西班牙軍人的目送下返回摩洛哥。日前，大量非法移民正徒步或乘船從摩洛哥湧入西班牙領土。（Reuters）

其中一個潛在導火線是，西班牙近來與阿爾及利亞走得太近。首相桑切斯（Pedro Sanchez）7月初對阿爾及利亞進行正式訪問，兩國同意深化合作。據報道，兩國正就增加阿爾及利亞對西班牙供應天然氣進行磋商。

摩洛哥與阿爾及利亞是長期死敵，西班牙加強與阿爾及利亞的關係可能激怒了摩洛哥。

1975年，摩洛哥發動35萬人的「綠色進軍」(Green March）逼使西班牙放棄對西撒哈拉（Western Sahara）的殖民統治，並簽署《馬德里協議》（Madrid Accords）瓜分西撒哈拉。

摩洛哥之後同毛里塔尼亞（Mauritania）進駐西撒哈拉，引發與當地長年爭取獨立的波利薩里奧陣線（Polisario Front）展開武裝衝突，到現時其主權地位在國際上仍有高度爭議。

1975年，摩洛哥發動35萬人嘅「綠色進軍」逼使西班牙放棄對西撒哈拉嘅殖民統治，並與毛尼塔尼亞瓜分西撒哈拉。

阿爾及利亞就長期大力支持波利薩里奧陣線，為他們提供廣泛的外交、財政和軍事支持，所以阿爾及利亞與鄰國摩洛哥長年關係緊張。

而這次並不是摩洛哥首次被懷疑透過邊境「放軟手腳」來警告西班牙。2021年，西班牙收留當時感染新冠肺炎，波利薩里奧陣線的總書記加利，為他提供治療。摩洛哥對此大為不滿，結果，隨即就發生在兩日內多達8,000人湧入休達的偷渡潮事件。

摩洛哥放任民眾越境 背後有美國和以色列身影？

今次的非法移民人數比起2021年那次危機是以倍數計。有評論認為，摩洛哥政府似乎有心挑釁，羞辱西班牙首相桑切斯。

恰逢這場偷渡潮發生的時候，美國與以色列政府正因為西班牙執政社會黨政府支持巴勒斯坦，以及反對伊朗戰爭而非常不滿。

2026年5月27日，意大利羅馬，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）會見教宗良十四世（Pope Leo XIV）後，在西班牙駐梵蒂岡大使館舉行記者會。（Reuters）

要知道，2020年12月10日，摩洛哥與以色列在美國斡旋之下，按照《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）框架達成協議建立外交關係，摩洛哥因此成為第六個與以色列實現關係正常化的阿拉伯聯盟國家。

另外，特朗普與西班牙現時的左翼政府可以算是「冤家」；經常為西班牙貼上無可救藥與壞人的標籤，來回應桑切斯未能如他所願增加國防預算。

在伊朗戰爭發生以來，馬德里又拒絕讓美國使用在西班牙國內的美軍基地來對付伊朗，又拒絕讓美軍軍機飛越西班牙領空。這讓特朗普大為不悅，在7月的時候曾指示財長要與西班牙切斷所有貿易關係。

反觀，摩洛哥國王就與特朗普越來越親近。來自國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）近日的一封信證實，已經將一條主要公路改為用特朗普命名，去感謝特朗普對摩洛哥擁有西撒哈拉主權的支持。特朗普現時與穆罕默德六世等阿拉伯君主的關係，似乎遠遠好過他與同傳統歐洲盟友的關係。

摩洛哥國王穆罕默德六世。（GettyImages）

事實上，不少來自美國政界的特朗普盟友，更加一直公開支持摩洛哥接管休達同梅利利亞。來自保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）魯賓（Michael Rubin），更呼籲摩洛哥出兵收復上述兩個自治市。

而眾議院國家安全委員會主席、共和黨眾議員迪亞茲巴拉特（Mario Díaz-Balart）更表示，休達與梅利利亞兩塊飛地根本不在「西班牙領土」，反而是在摩洛哥的領土內。

同樣，以色列右翼媒體ynet在今年4月發表的一篇文章，直接呼籲以色列支持摩洛哥收回休達德主張，透過指責西班牙是「佔領者」，來反擊西班牙政府反對以色列佔領巴勒斯坦的立場。

以色列政府官員與美國親以色列人士一直反覆強調西班牙政府是殖民主義的壓迫者，所以沒權批評以色列。

不難令人聯想到，摩洛哥出動「難民攻勢」對付西班牙，一方面既是為自己出氣，另一方面亦可以向支持自己的美國和以色列示好。

2025年10月4日，大批示威者在西班牙巴塞羅那集會，要求以色列從加沙撤軍（Reuters）

從另一角度去看，由非洲流向歐洲的難民潮本身就十分嚴峻。歐洲的右翼政黨正好利用這次的畫面，形容歐洲正面臨一場失控的難民危機，還用這件事去煽動針對桑切斯和其他左翼政府的種族主義和仇外攻擊，指責他們容許外國勢力「入侵」歐盟領土。

雖然西班牙對飛地和同本土之間的移民管控非常嚴格，而且7萬名非法越境進入休達的人中並沒有人能夠成功抵達歐洲大陸，但在歐洲的部份保守派政府仍要求將西班牙從神根區除名。因為神根區容許歐洲大部分地區的公民免護照通行。

在美國，事件同樣成為保守派的炒作機會，副總統萬斯（JD Vance）將越境事件歸咎於「激進的左翼全球主義政策，助長對西方的入侵」。

特朗普就警告，假如讓民主黨重新執政，美國國內亦會出現類似幾萬名非法移民湧入休達的情境。在休達發生的恐怖畫面，對一向喜歡打「鎮壓非法移民牌」的特朗普而言，可以說是「如獲至寶」。

圖為2026年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮一周年，召開記者會講述過去一年的政績，期間展示移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州街抓獲的罪犯照片。（Reuters）

摩洛哥失業率高企 年輕人絕望奔向「西班牙夢」

這次有那麼多人受網上謠言煽惑，在毫無計劃和準備的情況下一窩蜂地湧去休達，當中包括大量10多歲的青少年，不惜一切逃奔休達，揭示了摩洛哥的生活境況有多絕望，已經走投無路。

2025年，摩洛哥的青年失業率接近40%。同年9至10月，摩洛哥曾爆發大規模青年抗議活動，抗議公共服務缺乏、社會經濟狀況惡劣同埋貪污腐敗問題。

數以千計的摩洛哥移民7月30日衝破邊境圍欄，從摩洛哥一側湧入西班牙狹小的休達（Ceuta）地區，期間至少有9人在試圖游向休達的過程中喪生。（Reuters）

摩洛哥國內的政治由國王主導，言論自由和抗議活動皆受限制，年輕人向上流無望，才會搞出成千上萬人「亡命越境」這幕一再上演。

當21歲的摩洛哥青年布吉（Abdulah Buji）從網上得知邊境快要「中門大開」，他立刻乘電單車，由摩洛哥北部的住所飛車過去，認為西班牙會為他創造機會，不會像摩洛哥一樣絕望。

布吉抱怨他花了14年讀書，但是眼前只有家徒四壁，每日工作12個小時卻收入微薄，所以一有機會就毫不猶豫奔赴休達，可惜他想發的「西班牙夢」最終都是落空。