西班牙休達偷渡潮88死　休達市長：摩洛哥鼓勵或默許非法移民越境

西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）7月30日爆發大規模的非法移民湧入事件，已造成88人死。越來越多的聲音指責摩洛哥在背後「助長」休達的偷渡潮危機。休達的領導人將上週的越境事件描述為對西班牙領土完整的襲擊，並認為這「即使不是摩洛哥主動策劃的，至少也是摩洛哥鼓勵或允許的」。



英國《衛報》8月3日引述西班牙官員報道，7月30日抵達休達的約69,500人已於近日返回摩洛哥。據信，仍有約2,500名非法入境者滯留當地。

數萬人在短時間內湧入，讓人口只有8.4萬的休達不勝負荷，並引發歐盟內部的政治危機，一些成員國將矛頭指向西班牙。

在休達，長期擔任自治市市長維瓦斯（Juan Jesús Vivas）表示：「這是一場暴行，太平間裏有88具屍體，在邊境的另一側還有更多。」

維瓦斯指出，當地民眾懷着悲傷、擔憂和痛苦的心情目睹這一切。維瓦斯向《國家報》表示：「民眾不認為這是一場移民危機；從根本上說，這是一次襲擊，是對西班牙領土完整的侵犯。民眾感覺，即便這不是摩洛哥（主動）策劃的，至少也是摩洛哥鼓勵或默許的。」

維瓦斯將此事與2021年5月的情況相提並論。當時，馬德里允許一名西撒哈拉獨立運動領導人在西班牙接受新冠肺炎治療，雙方因此陷入外交僵局。拉巴特（Rabat，摩洛哥首都）其後放鬆邊境管制，允許1萬人在兩天內進入休達。

這次，分析家認為，西班牙近期與摩洛哥的宿敵阿爾及利亞關係改善，可能引發摩洛哥的報復。

西班牙國防部長羅布萊斯（Margarita Robles）8月3日的講話似乎也暗示了摩洛哥的參與。她表示：「面對這場悲劇，西班牙和摩洛哥都不能視而不見，我要求摩洛哥政府對所發生的事情進行全面調查。」

西班牙情報部門的初步評估似乎也支持這個看法。他們表示懷疑，這波越境事件並非摩洛哥政府策劃，但最終認為摩洛哥未能阻止湧向邊境的人群，甚至在某些情況下還為他們提供便利。

情報人士告訴《國家報》，這波越境行動的根源可能在於一個謠言。此前，西班牙最高法院裁定，不得對乘船抵達的非法移民立即進行遣返，該謠言隨即在社交平台上迅速傳播。隨着謠言在網上的廣泛傳播，摩洛哥的邊境管控卻逐漸減弱，直到7月30日一度完全解除，導致數萬人在短時間內湧入。

據《紐約時報》早前報道，部份西班牙觀察家認為，摩洛哥政府可能正利用這場危機向西班牙發出訊號，並可能在過程中放鬆了邊境限制。

西班牙首相桑切斯7月初對阿爾及利亞進行正式訪問，兩國同意於今秋舉行峰會，屆時將討論移民、反恐和文化交流等議題。據報道，兩國還在就增加阿爾及利亞對西班牙的天然氣供應進行磋商。

2026年8月3日，西班牙休達（Ceuta），一批非法移民們在海灘的一棵樹蔭下等後，此前，大量非法移民從摩洛哥湧入西班牙的飛地領土。（Reuters）

摩洛哥和阿爾及利亞是長期的宿敵，一些專家認為，西班牙加強與阿爾及利亞的關係可能​​激怒了摩洛哥。