特朗普秘密換乘專機：以他人作「餌」＋資訊不透明掀信任危機？

《華盛頓郵報》早前揭露美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月在結束北約峰會行程之後，為防範伊朗的潛在襲擊威脅，未有依慣例搭乘「空軍一號」，而是秘密轉乘C-32A軍用運輸機撤離土耳其。消息傳出後，外界普遍質疑此舉涉嫌忽視隨行官員與採訪記者的人身安全，有讓他們「充當誘餌」之嫌，且批評這次做法的決策過程缺乏透明度；加上特朗普政府在此事上的回應前後不一、含糊其詞，繼而掀起了一場政治與公信力危機。



消息甫傳出，美國多家媒體引述官員指，美方曾收到情報，懷疑伊朗人員可能攜帶肩射式地對空導彈進入土耳其，甚至可能掌握特朗普離境時間及航線。因此，美國安全部門決定以最高風險級別處理，採取秘密轉機、誘餌飛機及戰機護航等措施。

不過，外界普遍認為是次計劃未有事先通知記者，有可能罔顧他人安全，令白宮隨行記者團與特朗普政府之間的隔閡加深。美國歷史學家及記者格拉夫（Garrett M. Graff）指出，特朗普政府今次處理方式是前所未有，批評白宮「完全是欺騙記者」，是「罔顧他人安危」。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，圖為特朗普原定乘坐返航的總統專機「空軍一號」。（Reuters）

前美國有線新聞網絡（CNN）駐國防部記者斯塔（Barbara Starr）認為，「隨行記者的生命可能面臨風險，而且他們甚至不知道，更不用說他們沒有選擇用其他方式回家的權利」。

現任白宮記者協會主席及霍士新聞記者海因里希（Jacqui Heinrich）則向特朗普政府表達擔憂，要求建立一套行之有效的機制，以達到既能確保白宮安全部門應對真實威脅，同時保障記者安全及能維護對總統報道的工作，並為傳媒提供必要時修正事實的機制。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，一輛餐飲車停在美國總統專機「空軍一號」旁。（Reuters）

或令近100人「無辜犠牲」

其實不單是傳媒，乘坐「空軍一號」的白宮高官的安全同樣受到潛在威脅。華盛頓郵報在另一篇報道中引述一名前中情局（CIA）官員指，國務卿魯比奧（Marco Rubio）已獲悉總統專機面臨潛在襲擊的威脅以及「誘餌計劃」，但他仍選擇乘坐專機，意味他主動承擔潛在的暗殺風險。

紐約時報則指出，財政部長貝森特（Scott Bessent）、副白宮幕僚長米勒（Stephen Miller）和白宮傳訊總監張振熙（Steven Cheung）當時也在「空軍一號」上，目前尚未知他們是否如魯比奧般知悉有關情報。

另一方面，隨同特朗普一換乘專機的人員則有國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、外號「人型打印機」的美女秘書哈波（Natalie Harp）、總統助理Dan Scavino，以及負責白宮橢圓形辦公室營運的瑙塔（Walt Nauta）。

前中情局情報官員Steven Cash公開抨擊，指整件事的邏輯似乎是讓近100人替總統承受襲擊。美國國會情報委員會領袖事前完全未獲通報，參議員更公開質問政府到底有何措施保護誘餌機近百名人員的安全。

美方官員則否認有意增加機上乘客的風險，並指出總統專機本身具備高級別防禦、電子干擾及反導彈能力。美媒亦報道，特朗普乘坐的軍機以及總統專機均獲戰機護航。

2000年3月，巴基斯坦伊斯蘭堡，圖為克林頓棄乘「空軍一號」轉乘小型飛機，並在降落後步出機艙。（X@KiranKS）

訊息透明度不如2000年的克林頓？

事實上，這並非美國總統首次採用「棄乘專機、秘密換機」的「誘餌計劃」。《華盛頓郵報》報道指出，早在2000年，時任美國總統克林頓（Bill Clinton）就曾執行過類似行動。不過與此不同的是，當時白宮記者協會主席和部份傳媒高層已在事前就接獲通知，而非今次這樣完全被蒙在鼓裏。

當年，克林頓是由印度飛往巴基斯坦，期間並未乘坐「空軍一號」，而是搭乘一架無標誌的小型飛機。美方先安排「總統專機」降落於媒體鏡頭前，並由一名身材酷似克林頓本人的特勤局人員率先下機，製造出「總統已經抵達」的假象。待成功取得外界的注意力後，搭載克林頓的小型飛機才悄然降落。直到克林頓公開現身後，這項計劃才在眾人面前揭曉。

時任白宮記者協會主席及今日美國報白宮記者Susan Page在時隔26年後，向華盛頓郵報首度公開談及事件經過，她稱在啟程前就有白宮官員找她談話及說明計劃，並告知克林頓實際位置與記者的安全安排，但要求「不能公開」。她表示，當時的威脅不僅針對克林頓，也可能危及隨行記者，故此她成為少數事先知道內情的人。

由此可見，這次特朗普政府對隨行人士的安排，較當年克林頓政府的做法截然不同，引起了記者對採訪安全及資訊透明度的疑慮。海因里希重申：「即使涉及安全，白宮記者團隊仍應掌握必要資訊；若記者因不知情而傳遞不準確資訊，也應有機制在威脅解除後讓媒體作出更正，否則有損行業的公信力。」

2026年7月8日，在土耳其舉行的北約（NATO）領導人峰會結束後，美國總統特朗普（Donald Trump）接受媒體採訪，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）站在其身後。 （Reuters）

疑被盟友以色列背後擺佈？

事實上，美國於2020年暗殺伊朗革命衛隊（IRGC）旗下「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），並在今年2月對伊朗開戰後，接連擊斃包括最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在內的多名核心人物。伊朗隨後誓言報復，公開威脅暗殺特朗普以及其他美國高官，特朗普的人身安全自此備受關注。

回顧特朗普近年所面臨的安全威脅，他不僅在2024年大選期間接連躲過兩次刺殺，亦在今年 4 月 25 日白宮記者協會晚宴期間遇到槍擊事件。儘管目前尚無證據表明上述過往事件與伊朗相關，但安全的疑慮並非子虛烏有，其陰霾早已籠罩華府。 白宮官員強調，特朗普目前面臨來自包括伊朗在內的多重威脅，為確保其絕對安全，官方須採取一切必要的措施。

2024年7月13日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普在競選集會時遇刺。（Reuters）

然而，有一點值得留意的是，相關襲擊的情報最初據報是由以色列方面轉交CIA，而部分美國情報分析員對內容只給予「低可信度」評估。還有情報人士質疑，以色列提供消息除安全因素外，是否也包含影響特朗普對伊朗及土耳其政策判斷的考量。

誠然，從總統保安的角度來看，秘密轉機及欺敵措施並不罕見，特朗普作為美國總統亦理應獲得最高級別保護。但這次的問題在於，被迫留在總統專機上載着大量未必完全知情的乘客，以及美國是否再次被以色列唬弄欺騙，還有事後當局未有開誠布公。因這無疑是暴露了華府在危機應變機制上缺乏全面審慎的考量。