魯比奧爆空軍一號秘辛：曾觀察一名乘客90分鐘　不知是睡還是死

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）透露，自己過去搭乘空軍一號從中國返回美國時，曾有約90分鐘盯着一名躺在機上沙發的人，始終無法確定對方究竟是在睡覺，還是已經死亡。魯比奧坦言，當時既不敢叫醒對方，也擔心萬一真的發現屍體，不知道該如何處理。



盯着沙發上的人 魯比奧陷兩難

魯比奧11日在《凱蒂米勒播客》（The Katie Miller Podcast）接受訪問時回憶，當時他搭乘空軍一號從中國返回美國，看到一個人躺在會議室的沙發上，他並未透露該名人士的身分，並指對方長時間沒有明顯反應。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）透露，自己過去搭乘空軍一號從中國返回美國時，曾有約90分鐘盯着一名躺在機上沙發的人。（Reuters）

魯比奧表示，他看不到對方胸口起伏，也無法確認穩定的呼吸節奏。即使機艙內持續有聲音、燈光也亮着，對方仍沒有回應周遭刺激。他說，偶爾似乎能看到對方呼吸，但頻率低到讓他不知道這樣是否足以維持生命。

魯比奧坦言，當時最讓他為難的是「到底要不要把人叫醒」。如果對方只是睡着，突然被叫醒會很尷尬；但如果對方真的已經死亡，機上突然出現一具遺體，他也不知道相關處理程序。

擔心變成調查對象 只能持續觀察

魯比奧說，他後來只能持續確認對方的狀況，因為如果這個人真的死亡，後續勢必會展開調查，他也必須能夠交代自己當時所在的位置以及發生的事情。所幸最後「一切都順利解決」，並未發生他擔心的情況。

他後來只能持續確認對方的狀況，因為如果這個人真的死亡，後續勢必會展開調查，他也必須能夠交代自己當時所在的位置以及發生的事情。（Reuters）

魯比奧過去也曾談過自己在空軍一號上的睡眠習慣。他今年1月接受《紐約雜誌》（New York Magazine）訪問時透露，自己通常會睡在飛機辦公室內的2張沙發其中之一，還會把毯子整個蓋住頭，形容自己睡着時「看起來像一具木乃伊」。

魯比奧解釋，他之所以這樣睡，是因為知道美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有時會從座艙出來，在機艙走廊巡視，看看還有誰醒着。

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