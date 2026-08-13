美媒：特朗普攜4親信棄坐空軍一號撤離　魯比奧貝森特留在原機

美媒日前披露總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月北約峰會結束後，刻意隱瞞真實行程，透過餐飲車從舊空軍一號轉移C-32A軍用運輸機撤離，以避開潛在的伊朗暗殺威脅，卻讓多名官員、工作人員和記者等隨行人員變成「誘餌」。美媒8月13日披露更多內情，指當時特朗普攜少數親信一同秘密換機。



報道指，隨同搭乘C-32A軍用撤離的人均為特朗普核心隨行人員，包括國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、行政助理哈普（Natalie Harp）、白宮副幕僚長斯卡維諾（Daniel Scavino）和橢圓形辦公室（Oval Office）主任瑙塔（Walt Nauta）。

7月8日在土耳其安卡拉埃森博阿機場，美方人員登上載有美國總統特朗普（Donald Trump）的舊空軍一號，返回美國。（Reuters）

魯比奧貝森特留在原機

為完成欺敵，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等多名高級官員及隨行記者，則搭乘原機充當誘餌隨行，且多數人並不知情總統已換機。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，魯比奧和貝森特是少數知曉特朗普換機的人員之一，他們仍留在空軍一號上，是要確保一旦總統發生意外，仍能盡量維持繼任順序。

根據美國制度，一旦總統過世或喪失履職能力，繼任順序依次為副總統、眾議院議長、參議院臨時議長、國務卿、財政部長。

2026年8月10日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

這次撤離行動源於美國擔心伊朗的復仇威脅，伊朗保守派神職人員Hamid Rasaei在特朗普身處土耳其期間表示：「既然這個混蛋特朗普已經進入我們的打擊範圍，我們應毫不猶豫打擊。」《紐約時報》也披露，當時「空軍一號」面臨肩扛式導彈（shoulder-fired missile）的威脅。

英國廣播公司（BBC）指出，此類誘餌換機操作並非首次，前總統克林頓（Bill Clinton）在2000年出訪巴基斯坦時也曾用過相似手段，但當時提前告知隨行記者風險與保安安排。