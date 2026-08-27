數據看美國40萬億美元國債　特朗普施政連舉巨債難以「收油」？

美國聯邦政府的債務總額於8月19日突破40萬億美元（約312萬億港元）大關，以全國約3.4億人口計算，平均每名美國人需承擔高達11.7萬美元（約91.7萬港元）的巨額債務。美國債務影響究竟有多嚴重？而在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）秉持「美國優先」的種種施政下，聯邦政府的債務究竟如何攀升至這樣嚴峻的水平？



全球中央政府負債榜美國領放其他國家

數據統計網站US Debt Clock綜合多個第三方組織數據指出，截至8月23日，美國聯邦政府向國內外債主積欠的債務總額已突破40萬億美元，高居全球中央政府負債榜首。中國中央政府則以約18萬億美元（約141萬億港元）負債排名第二，日本以約12萬億美元（約94萬億港元）位居第三。

編按：本文提及之數據指各國聯邦／中央政府國債（National Debt），債主涵蓋所有持有人（包含本國與外國之個人及機構），未包含地方政府債務。

總債務規模10年翻倍 主因是新冠？

2017年1月，剛剛贏得首次美國大選的特朗普宣誓就職，這時的美國聯邦政府債務尚處於19.95萬億美元（約156萬億港元）的水平。而美國在歷經他首次治國、拜登政府及特朗普重返白宮再度執政後，債務在短短不到十年間翻倍。

債務金額在特朗普掌權至今共增加11.6萬億美元（約90.5萬億港元），拜登任內則增8.4萬億美元（約65.5萬億港元），當時主要是持續貸款並增加支出應對疫情，約三分一增幅來自兩人疫情時的施政，合共令債務增近20萬億美元。

日本持1.1萬億美債成最大債主

半島電視台引述美國財政部8月20日數據指出，在美國聯邦政府超過40萬億美元的總債務中，由國內外投資者持有的「公眾債務」（Public Debt）佔比達80%（約32萬億港元）。美國本土機構與民間投資者供持約21萬億美元（約165萬億港元）債務，海外投資者則持有約9.3萬億美元（約73萬億港元）。

美國聯邦政府的債主遍佈全球，若以地區劃分，歐洲合計持有約3萬億美元債務，佔比最多；若以國家與地區劃分，日本以把持1.12萬億美元（約8.8萬億港元）債務穩坐最大海外債主，英國為9,399 億美元（約7.37萬億港元）與中國則是6,334 億美元（約4.97萬億港元），分列二、三名，香港亦持有高達2,558億美元（約2萬億港元）的美債。

國家老齡化、減稅與擴大支出是「罪魁」

美國財政部數據顯示，僅在過去短短五個月內，聯邦政府的債務總額就激增了1萬億美元（約7.84萬億港元）。美媒CNN報道分析，這主要歸因於人口老齡化以及多項減稅與擴大支出政策。而債台高築導致的利息增加，也成為債務攀升的助推原因，更預料本財年的利息支出將來到破紀錄的1萬億美元。

人口老齡化大幅推升了社會安全與醫療保險的支出，例如美國在2026財年中頭10個月，就分別投入1.38萬億美元（約10.82萬億港元）與9,545億美元（約7.48萬億港元），分別名列支出的第一與第二；而政策則包含特朗普簽署的《減稅與就業法案》（TCJA）及其推動的並延續TCJA減稅政策的「大而美」（Big and Beautiful）法案。

這種雙重壓力不僅加快了舉債速度，更讓美國聯邦政府陷入「以債養息」的惡性循環，使利息支出隨時間暴增，達到令人擔憂的危險水平，例如債務利息在美國2026財年頭10個月來到9,314億美元（約7.3萬億港元），多於國防以及健康開支，與醫保這第二大支出並駕齊驅。

與之相對應的則是遠低於支出的聯邦政府收入，其在美國2026財年頭10個月來到約4.49萬億美元，惟較6.28萬億的支出仍有1.8萬億的赤字。其中個人入息税（Individual Income Tax）、薪俸稅及社會保險税、利得稅名列前三，而特朗普重返白宮以來，大肆徵收的關稅僅佔比稅收總額2.5%，達到1,545億美元。