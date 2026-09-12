大馬傳用華為晶片　李健聰議員：堂堂正正擁抱科技中立｜專訪

馬來西亞國會議員、馬中技術促進會會長李健聰近日來港，9日接受《香港01》記者專訪，談及中馬關係、華為晶片及美國出口管制以及中國電動車企業出海。

作為東盟國家中增長最快的AI數據中心市場，馬來西亞正在努力抓住機遇，吸引來自中國及西方的科技巨頭投資並努力推動晶片生產向高附加值端升級。李健聰表示，在大國博弈的背景下，馬來西亞有義務堅持不在中美之間選邊站，堅持「技術中立主義」。

他亦回應比亞迪於霹靂州丹絨馬林的組裝廠計劃停擺一事（注：比亞迪於9月11日宣布計劃已擱置），認為當局未有儘早參與溝通，如今或令投資項目大打折扣。但他認為在非傳統產業以外，馬來西亞仍然保持對外開放，希望在外界看來他們「不是一個更先進的印尼，而是一個性價比更好的新加坡」。



就在此次訪問前，彭博社7日報道引述消息披露，馬來西亞政府將向華為採購中國科技巨頭華為的Ascend 910C晶片，用於打造該國預計價值達到20億令吉（約38.6港元）的主權AI項目，令其成為全球首個公開選用中國AI晶片的政府，此舉預計將引發美國政府不滿。

被問及會否擔心華府的反應，李健聰坦言：「這方面面對的壓力會不小，但我認為我們必須要把自己的理由堂堂正正、而且是公開的說明出來，並不是我們拒絕某一個國家的科技，而是我們擁抱科技的中立（agnostic）。」惟他也表示，持續的說服工作是必要的。

美國商務部去年發布通告，警告美國境外的任何國家，由於華為Ascend AI晶片可能採用美國技術或設備生產，使用其晶片將違反美國的出口管制措施。同年10月，馬來西亞首相安華和美國總統特朗普簽署《互惠貿易協議》，其中的第5.2條寫明，馬來西亞將設立國內監管程序，「與華盛頓實施的所有單邊出口管制保持一致」，並確保企業不會破壞這些管制措施。

圖為華為昇騰Ascend 910系列晶片。（Getty）

具監管程序驗證華為技術不存在西方所指問題

李健聰認為，馬來西亞通過國內的監管程序，可以驗證華為的技術並不存在西方國家所指控的偷竊等問題，從而允許合規使用：「我想政府給的一個這樣的訊息，也就是說我們歡迎各國不要把自己的門關起來，反而應該打開大門。如果在自己的門前不方便，至少可以來到像馬來西亞這樣的地方，做更進一步的推廣試用。」

彭博社報道亦披露，馬來西亞國家安全委員會的官員將於本月晚些時候前往華府討論這一問題。當局同時也在考慮一項後續招標，考慮讓英偉達等西方廠商更直接參與。

李健聰在訪問中也提及首相安華此前指出的數據主權問題。根據美國的《雲端法案》（Cloud Act），當局可以在必要時迫使美國科技公司交出存儲在海外的數據：「就算你用的是英偉達，但是有一天他覺得我要把你的資訊資料或者訓練的模型拿過來，美國隨時可以做，這點而言我覺得也是不公平的。」

在李健聰看來，在各國都被要求選邊站的大環境下，馬來西亞有義務堅持不結盟路線：「不結盟的意思就是說，我都是你們的朋友，你要把我當敵人，我也把你當朋友。」他希望「大家知道我們有發展的需求，與此同時也讓各個大國在面對尖銳的問題的時候，可能有一些還是大國得坐下來談的事情，我們有提供這樣的一個平台。」

馬來西亞國會議員、馬中技術促進會會長李健聰來港，9日出席香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK2026）期間接受《香港01》專訪。（藺思含攝）

跟進「綠色轉型」的中國故事

在AI產業的發展上，馬來西亞需要權衡的不僅僅是地緣政治關係。由於新加坡近年叫停新數據中心建設，隨後轉向有限開發，擁有相對完善的能源基礎設施、開發成本低的馬來西亞勢將成為東南亞數據中心樞紐。但這也給推動綠色轉型中的馬來西亞帶來新的挑戰。

今年8月第二周，數據中心佔馬來西亞整體用電量的比例升至創紀錄的9.3%，高於今年平均約7%的水平。官方估計，到2035年，數據中心或佔馬來半島總電力需求的31%。

李健聰對此則抱着科技樂觀主義態度，認為若電力不足，就要求新數據中心自備儲能、新能源與高效冷卻以減輕電網負擔，同時併購並升級傳統電力公司以提升效率。此舉將帶動儲能與電網等新技術的全面引入。

作為馬中技術促進會會長，李健聰寄望於中馬從過去簡單的光伏或儲能產業投資，逐漸向升級該國電網、新的儲能技術轉移轉型。

「我覺得在綠色轉型上中國是做得特別好。不管是技術的性價比，或者國家在推動這些產業的積極性，中國國內成功的案例都是非常值得肯定的。這就是一個很好的（中國）故事......去讓各國都跟進。」

馬來西亞正逐步淘汰燃煤發電，計劃2044年前關閉最後一座燃煤電廠；為填補供電缺口，政府預計到2032年須新增9吉瓦燃氣發電能力。

2025年10月28日，第28屆東盟-中國領導人會議在馬來西亞吉隆坡舉行。東盟輪任主席、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim，右一） 與中國國務院總理李強（左一）共同見證東盟與中國簽署《東盟-中國自由區貿易3.0升級版》的簽署儀式。（Reuters）

談及中國電動車企業出海，馬來西亞作為東南亞第二大汽車市場，近年來也吸引了比亞迪、奇瑞、吉利等眾多品牌入場。惟去年比亞迪在霹靂州丹絨馬林投建大型裝配廠的計劃最後遇到政策阻力：馬來西亞政府要求比亞迪在當地生產的汽車至少80%用於出口，僅餘下的20%可在國內銷售，價格亦據報不得低於10萬令吉（約19.2萬港元）門檻等。該產業佔該國GDP約4%至5%，創造逾70萬個就業崗位，此舉被指是保護該國本土汽車產業。

比亞迪最新於9月11日宣布建廠計劃已擱置，轉而與當地合作夥作談判，支持比亞迪在當地的組裝業務。

李健聰承認，在比亞迪事件上，政府未有儘早進行溝通，造成僵局。但他表示，企業需要理解馬來西亞擁有長期國家汽車產業政策，但仍然希望與來到當地投產的企業實現雙贏：

不管哪個國家都當然有它本身的補貼，它本身的政策傾斜，還有它本身想要扶持的產業，恰好馬來西亞過去幾十年要扶持的國家汽車產業裏面創造的工作機會是很大的。

據他了解，由於比亞迪沒有進行大規模再出口的計劃，原來規劃的大型工廠恐怕要大打折扣，但比亞迪並不打算離開馬來西亞市場。他表示：「馬來西亞消費者肯定需要性價比好的新能源車，這點跟其他消費者都一樣，但與此同時有沒有哪一些其他的這些零部件或者是汽車的一些技術，是能夠讓本土的供應鏈幫忙完成的？」

李健聰也坦言，馬來西亞的國產汽車政策實際上已經失敗，如今則以零部件本土化為目標。他認為過度的保護主義、未有儘早推動兩大國產汽車品牌出口是背後的主因：「（馬來西亞）政府給予國產車政策傾斜，要的就是這個車最後有世界級的競爭力，不然的話我幹嘛要保護一個長不大的孩子，但是經過了10多年他車還是賣不出去，你就必須要調整政策了。」

不過，李健聰不認為比亞迪事件會給外資造成影響，他認為，在傳統產業以外，只要不觸及國家安全，馬來西亞還是保持開放的市場。他希望，外界不會把馬來西亞視為「一個更加先進的印尼，而是把它看成一個性價比更好的新加坡。」