極端氣候｜日本再掀「巨蛋」熱潮　酷熱高溫逼使露天球場室內化

日本的體育館建設規劃再次掀起「巨蛋」熱潮。進入21世紀後，明顯出現了從巨蛋場館回歸露天體育場的動向；然而，在用於替代ZOZO海洋球場（千葉市）的新球場建設規劃中，千葉市政府表達了將從露天型改為室內型的意向。這一轉變的背後，是為因應氣候變遷而產生的形勢轉變。



氣溫上升，運動員與觀眾負擔加大

6月2日，千葉市政府、以該球場為主場的千葉羅德海洋隊，以及在球場附近擁有全國頂級大型商業設施的永旺夢樂城三方，共同簽訂了《關於制定千葉海洋球場重建基本計畫的協議書》。新球場將建於現在的海洋球場以北約1公里處的幕張國際展覽中心停車場，該地產權歸縣政府所有，計畫於2034年前後投入使用。

然而，在用於替代ZOZO海洋球場的新球場建設規劃中，千葉市政府表達了將從露天型改為室內型的意向。（日本國家旅遊局官方網站）

在記者會上，羅德海洋隊的球團老闆代理玉塚元一表示：「鑑於近年來劇烈的氣候變化，採用穹頂建設方案是讓這座設施變得具吸引力的唯一選擇。目前透過三方協議著手建設的機制已經形成。」

近年來，日本全國各地最高氣溫超過35度的「高溫日」激增，去年8月5日群馬縣伊勢崎市出現41.8度高溫，刷新了日本觀測史上最高氣溫紀錄；與此同時，發生暴雨的頻率也在升高。

起初，千葉市政府方面出於對建設成本上漲的擔憂，對穹頂化建設方案持謹慎態度。如果不加蓋屋頂，概算費用僅需650億日圓左右；但若建為穹頂，就會超過1000億日圓。因此，如何讓市民理解這筆高額支出曾是一個難題。

去年七月至八月，千葉市政府徵集了公眾意見。許多民眾表示：

「露天球場會給運動員造成相當大的負擔，觀眾出現身體不適的機率也會增加」

「穹頂球場不受天氣影響，可以舉辦各種活動」等，



支持穹頂化建設方案的意見佔了絕大多數；再加上羅德球隊方面也有同樣的訴求，千葉市最終將建設方針轉向了室內型。此外，還有不少人希望像日本火腿鬥士隊在北海道北廣島市建設的ES CON FIELD球場那樣，採用開閉式的穹頂；但從現狀而言，基於費用方面的考量，封閉式穹頂是最具可行性的備選方案。

北廣島市ES CON FIELD球場採用開閉式的穹頂。（https://www.fighters.co.jp/）

海洋球場自1990年投入營運以來，東京灣吹來的強風和海潮氣息一直是其特色。但考慮到未來的氣候變化，如何實現舉辦演唱會和展覽等貫穿全年的多功能用途也是一個課題。千葉市的構想中同樣把「365天都可使用的休閒娛樂型球場」作為發展方向，日本最大規模的商業設施永旺夢樂城幕張新都心，也將考慮把球場「延伸功能」的商業化發展。

千葉市的構想中同樣將「365天都能暢享的娛樂體育場」作為發展方向，而日本最大級別的商業設施——永旺夢樂城幕張新都心，也將探討作為球場「延伸功能」的相關商業佈局。

東京築地也將建成可容納5萬人的室內體育場

東京築地市場舊址也將動工建設一座可容納5萬人的室內體育場。在大約19萬平方公尺的土地上，將建設用於棒球、足球等賽事的多功能體育館、飯店和商業設施。專案耗資9000億日圓，由三井不動產、豐田不動產、讀賣新聞集團總社等11家企業聯合開發。體育場等主要設施將在2028年動工，力爭在2035年前投入營運。

此前有傳言稱職業棒球讀賣巨人隊可能會將主場搬遷至此，但讀賣新聞集團總社社長兼球團老闆山口壽一對此予以否定，稱「建設方案並非是以巨人隊主場搬遷為前提推進研究的」。

此前有傳言稱職業棒球讀賣巨人隊可能會將主場搬遷至此，但讀賣新聞集團總社社長兼球團老闆山口壽一對此予以否定。（YouTube@読売ジャイアンツ）

雖然作為巨人隊主場的東京巨蛋球場建成至今已有近40年歷史，但它地處 JR 水道橋站前，地理位置絕佳，搬遷並沒有太多益處。相反，築地的新體育館已明確其主打的概念是多功能的不受天氣影響的室內設施，不局限於棒球。

神宮將興建室內橄欖球場

東京明治神宮外苑也在穩步推進再開發工作。多年來經常用於高中棒球比賽等活動的神宮第二球場舊址將建設新的室內型秩父宮橄欖球場。

神宮第二球場舊址將建設新的室內型秩父宮橄欖球場。（Wikipedia）

計畫2030年投入營運的新橄欖球場，以巴黎的歐洲最大室內競技設施巴黎拉德芳斯體育館為模板，它將是日本第一座室內橄欖球場。該球場設計容納15000人，比現在少大約1萬人，但也可以用作舉辦演唱會的場地，預計舉辦大型活動時最多可容納25000人。

多年來，作為「日本橄欖球聖地」的「秩父宮橄欖球場」一直深受人們的喜愛。雨雪無阻是橄欖球的賽事傳統。因此，有些橄欖球界相關人士對封閉式球場鋪設人工草皮的環境提出了反對意見。但最終，不受天氣干擾、可實現全年多場景利用的綜合價值，被放在了優先考量的位置。

與此同時，在神宮外苑區域內，除了為舉辦東京奧運及帕運會而重建的國立競技場外，預計2033年前後建成的新神宮球場，也將以「在藍天下享受賽事」的露天型體育場這一定位來推進建設。

神宮第二球場舊址，將建設新的室內型秩父宮橄欖球場。（YouTube@神宮外苑地区まちづくり）

國立競技場的全面改建專案，重視的是控制建設費用和保護景觀。新神宮球場選擇露天方案也考量到了大學棒球「聖地」歷史的傳承，以及球場與當地優美自然環境的和諧這些理由。同時，據說受都市計畫容積率上限的限制，該場地也不具備改造為巨蛋球場的條件。這樣一來，神宮外苑將會同時存在室內型和露天型競技設施，未來如何使用備受關注。

21世紀初回歸原點 露天型成為主流

1990年代以後，效法東京巨蛋體育館的成功經驗，福岡市、大阪市、名古屋市、所澤市（埼玉縣）和札幌市相繼建造了巨蛋球場（所澤市的巨蛋球場由露天球場改造而成）。然而，進入21世紀以後，潮流驟變，在開放的露天環境中享受觀賽體驗的意識廣泛得到普及。

進入21世紀以後，潮流驟變，在開放的露天環境中享受觀賽體驗的意識廣泛得到普及。（Unsplash@Mario Klassen）

2005年把主場設在仙台市的新球隊東北樂天金鷲隊的球場（現名樂天Mobile最強park宮城）或許就是一個代表。縣營宮城球場全面改造，增設看台，迎來了職業棒球隊。廣島東洋鯉魚隊也於2009年在 JR 廣島站附近興建了露天型新球場（MAZDA Zoom-Zoom廣島球場）。該球場導入了美國職棒大聯盟棒球場「ballpark」的理念，是日本少有的「左右非對稱」天然草皮球場。

在美國，1992年興建的巴爾的摩金鶯隊主場「金鶯球場（Oriole Park at Camden Yards）」，紅磚牆體的古典外觀與開放通透的賽場環境相得益彰，作為一個「現代型 ballpark」受到了高度評價。另一方面，早期建成的巨蛋球場的老化則成為一個棘手問題。

相較於封閉的巨蛋空間，在能感受到陽光與自然風的球場裡享受棒球樂趣，這種回歸運動項目本源的思路，對當時日本的球場建設產生了不小的影響。而且，赴美國職棒大聯盟打拚的日本球員增加，日本觀眾透過電視直觀感受到了海外棒球的獨特魅力，這對露天球場的流行也起到了推波助瀾的作用。然而，在連年高溫的背景下，夏季戶外觀賽的體驗正變得越來越嚴苛。雖然時至今日人們對露天球場的偏好依然根深蒂固，但相比之下，透過建設室內設施以保障選手與觀眾的安全性與舒適度，同時確保文體娛樂活動穩定落地的呼聲，似在日漸高漲。

在能感受到陽光與自然風的球場裡享受棒球樂趣，對當時日本的球場建設產生了不小的影響。（Unsplash@Joshua Peacock）

甲子園擴建屋頂 高中棒球研究7局制

針對高中棒球比賽，日本高中棒球聯盟的研究會議得出的結論是，從選手健康管理的角度出發，7局制比現行的9局制更具可行性，敦促從2028年春季的第100屆選拔紀念大賽開始正式實施。

其中尤為突出的第一個問題，是每年8月在阪神甲子園球場的烈日下舉行的全國錦標賽。在甲子園開始顯現老化問題的時期，曾出現過在附近地區興建巨蛋球場的方案。但考量到歷史和傳統，最終選擇了對原有球場進行改造以因應相關問題的方式。2007到2010年期間實施完成了翻新工程，並重新栽種了覆蓋球場外牆的爬牆虎。

研究會議的最終報告指出：

甲子園也被稱為高中棒球的『聖地』，業已成為高中棒球這項運動本身的代名詞……從歷史與社會層面來看，今後最為理想的，是依然在甲子園球場舉辦比賽。

在部分民眾呼籲轉至巨蛋球場辦賽的背景下，這份報告給出了敦促繼續在少年球員們嚮往的甲子園舉辦比賽的意見。

今後，計畫將內野席上方的「銀傘」擴展到啦啦隊所在的阿爾卑斯看台區域。但甲子園的全面巨蛋化改造難度極大。因為受到緊鄰球場的阪神高速公路的影響，沒有足夠空間來興建支撐巨大屋頂的立柱。雖然導入了7局制，但僅此並不能解決所有問題。

在巨蛋球場和室內體育場需求不斷擴大的背景下，甲子園正為了守護自身傳統，面臨著一系列艱難的抉擇。

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