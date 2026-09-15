美農民拒2億賣地起AI數據中心　反問特朗普：咁好應去海湖莊園起

美國中期選舉臨近，在鄉郊地區興建AI數據中心引發的爭議備受關注。肯塔基州（Kentucky）一對農民母女早前拒絕了開發商就她們名下農地提出的2648萬美元（約2.08億港元）收購要約。這間開發商代表一間匿名的財富100強企業，原計劃在該農地上興建一座大型AI數據中心。過去曾兩次投票支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女兒貝爾（Delsia Bare）表示：「假如數據中心真的如特朗普所講的那麼好和沒有危險，我挑戰他在海湖莊園（Mar-a- Lago，特朗普在佛羅里達的莊園）建一座」。



綜合美媒報道，起初，這對母女同意了。但隨後她們發現，她們家族辛苦耕耘了近200年的農田，將用於建造一座2.2吉瓦的超大規模數據中心。這消息讓她們毫不猶豫地拒絕了。

女兒貝爾在成功撤銷銷售協議後向對方表示：「滾蛋，別再回來了。」

自從拒絕了這項價值2648萬美元的計劃後，這兩位自稱「鄉下人」的女性，貝爾和83歲母親哈德爾斯頓（Ida Huddleston），在美國國內成為了反對AI科技無序發展運動中極具爭議的英雄人物。

如果未來真的如OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）所言，AI算力是「未來的貨幣」，那麼像這對母女居住，人口僅有8700的梅斯維爾（Maysville）的社區就被要求充當AI發展的儲備。

數據中心的到來帶來了翻天覆地的變化。在某些情況下，它擴闊了稅基，並為地主帶來動輒數百萬美元的收益，但也引發美國民眾對成本、用水量、噪音以及對未來充滿未知領域的憂慮。

貝爾坦承：「我從沒想過我會和數據中心打官司，我以為我住的地方已經是你想像中最偏遠的地方。」

貝爾和她的母親並不像是矽谷科企的對手。 54歲的貝爾是虔誠的信徒，糖尿病讓她幾乎失明。她會用吼叫聲呼喚牛群吃早餐，能即興背誦整段《聖經》。她的母親哈德爾斯頓是一位83歲的寡婦，經常去教堂，走路時需要用拐杖。

哈德爾斯頓指：「我們一個瞎了，一個瘸了。」

在美國大蕭條期間（1929至1932年），她們的農地養活了全家，並為建造主屋提供了木材。這家AI公司對她們農地的估價幾乎是市值的10倍，但這與她的個人價值觀不符。貝爾視她的土地勝過世上的一切。

貝爾強調：「我信仰的是耶穌基督，他說過，無論你站在那裏，都要堅守，直到他回來。如果我離開這塊地，讓它變成AI中心，那我就沒有堅守，在審判日我就要為此負責。」

在梅斯維爾，興建數據中心已造成當地社區嚴重撕裂。鄉民大會仍以效忠誓詞開始，但往往以互相侮辱結束。弟兄姐妹們在這個議題上站在對立面。而那些通常會在橄欖球比賽場邊向鄉民通報球賽情況的當地官員，現在卻說他們被法律禁止透露自己所知的資訊。

報道指，這間有意興建數據中心的企業身份一直是個謎，但9月的新證據表明，幕後推手是Meta公司。 Meta公司的發言人表示，尚未就該地區的項目做出任何決定。

部分原因源自8月，貝爾和其他反對者提出兩宗訴訟，挑戰該數據中心，其中一宗訴訟要求他們起訴自己的鄰居。

2026年9月15日，美國肯塔基州（Kentucky）一對母女拒絕開發商就她們名下農地提出的2648萬美元（約2.08億港元）收購要約。圖為拒絕收購的母親哈德爾斯頓（Ida Huddleston，右）和女兒貝爾（Delsia Bare，左）。（網絡圖片）

代表神秘企業駐梅斯維爾的大使麥克休（Tyler McHugh）表示，法律上的不確定性迫使該公司推遲完成收購協議，扣起了數千萬美元的支票，這些支票原本應該支付給梅斯維爾的農民，他們原本期望透過賣地獲得一筆意外之財。

今年夏天較早時候，貝爾和母親哈德爾斯頓坐在躺椅上，講述她們曾經過着平靜的生活。哈德爾斯頓喜歡燙髮，據她女兒說，她「想念爸爸還在的時候」。

哈德爾斯頓坦承：「即使我獲得2600萬美元，我依然想坐在我的椅子上，像往常一樣喝咖啡和吃飯。」

2026年9月15日，美國肯塔基州（Kentucky）一對母女拒絕開發商就她們名下農地提出的2648萬美元（約2.08億港元）收購要約。圖為拒絕收購的母親哈德爾斯頓(Ida Huddleston，右）和女兒貝爾（Delsia Bare，左）（網絡圖片）

過去一年，貝爾一直在治療因糖尿病引起的視網膜脫落，但她仍然照顧着她的花圃，並管理她相當可觀的投資組合。貝爾指，其中就包括大約200股Meta公司的股票，這其中的諷刺意味她自己也心知肚明。不過，她表示，如果她遇到祖克柏格（Mark Zuckerberg），她會「狠狠地踢他的兩條小腿」。