特朗普力撐數據中心建設　警告反對者恐讓中國在AI競賽中取得優勢

近一段時間，在美國大力推動數據中心建設，以滿足AI（人工智能）產業日益增長的算力需求之際，美國國內出現了許多反對數據中心的抗議團體，對相關設施的建設表達了不滿。



當地時間8月31日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體發文，給相關反對者「扣帽子」。

點圖看看特朗普炮轟反對者的帖文：

「美國各地社區反對數據中心的唯一理由，就是他們想落後貧窮。」特朗普寫道：「如果他們想成功富裕，享受更低的稅收和遍地的就業機會，那就讓數據主宰一切吧。」

他說：「好消息是，還有很多其他地方需要數據中心。如果我們殺死下金蛋的鵝，那只能怪自己。」

在此問題上，中國又一次「躺槍」。

特朗普聲稱，中國對美國這場反數據中心運動「感到無比欣喜」，「簡直不敢相信這一切真的發生了」。

英國《金融時報》稱，特朗普的言論，標誌著他迄今為止最明確地支持全美範圍內人工智能（AI）基礎設施建設熱潮。

此前，這引發了包括許多共和黨人在內的選民的強烈反對。

AI數據中心在佔地面積、耗能上顯著高於傳統數據中心：

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由於地方反對，美國各地數十個總投資約1,500億美元（約1.18萬億港元）的數據中心項目已被擱置或取消。美國兩黨地方政府紛紛宣佈措施，以暫停、審查或禁止進一步的開發。

德州州長阿博特（Greg Abbott，共和黨人）本月叫停了該州的數百個項目，稱開發商「受到了應有的強烈反對」。佛羅里達州共和黨州長候選人唐納茲（Byron Donalds）最初對數據中心表示歡迎，但後來也開始批評數據中心。

共和黨策略師警告說，數據中心正成為政治敏感話題。他們指出，內部民調顯示，這些項目非常不受歡迎，已成為人們對大型科技公司權力、不斷上漲的電力成本以及人工智能帶來的顛覆性影響普遍焦慮的象徵。

美媒Axios新聞網稱，民調結果令人震驚。據安納伯格基金會（Annenberg Foundation）的一項調查，61%的美國人反對在他們所在的社區建造新的數據中心，其中包括54%的共和黨人。

美國副總統萬斯（JD Vance）近日告訴記者，他認為「對數據中心的強烈反對，可能99%」都是由於周邊地區能源價格上漲。他說，如果開發商能夠解決這些問題，「我認為數據中心就不會那麼具有爭議性了」。

圖為2026年6月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行的新聞發布會上發表演講。（Reuters）

報道提及，當地時間8月31日，一個與科技和人工智能億萬富翁有關聯的倡導組織表示，將發起一項「耗資數百萬美元的公眾參與活動」，通過強調數據中心的經濟效益來爭取公眾對數據中心的支持，首先將在堪薩斯州、俄亥俄州和威斯康星州展開廣告宣傳。

該組織與「引領未來」超級政治行動委員會有關聯。這個兩黨委員會已從矽谷億萬富翁那裏籌集了逾7500萬美元（約5.9億港元），誓言在中期選舉之前，支持那些「反對破壞美國建設在全球人工智能領域競爭所需基礎設施能力」的州和聯邦候選人。

據美媒此前報道，由於擔心數據中心破壞生態環境、影響居民生活用電，美國多地民眾舉行抗議活動，反對在家附近建設數據中心。

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隨後，美國政商界一些人士強扯中國，污衊中國「資助美國境內的抗議者」。

6月初，美國國會眾議院共和黨人還援引兩份智庫報告，敦促特朗普政府調查「中國涉嫌煽動」公眾反對AI數據中心的行為。這兩份報告均聲稱，「與外國有關聯的團體」正在推動反數據中心情緒。

OpenAI也向中方潑髒水，無端污衊中方「可能」策劃了一場反對建設數據中心的網絡宣傳行動。

不過，不少科技行業的專家認為，美國科技巨頭和政客沒有抓住重點，聚焦於毫無根據的「外國陰謀論」，卻忽視了與美國居民的溝通。

美國企業研究所分析師費達修克（Ryan Fedasiuk）表示，美國民眾對數據中心的反感與中國無關，美國政商界發表相關言論沒有好處。他稱：「我們必須認識到，中國並不是AI建設在美國不受歡迎的原因。」

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】