英女大學畢業2年投百份CV才搵到工　曾因400人爭一個位失面試機會

英國近年就業環境急速惡化，不少剛從大學畢業的年輕人都抱怨求職困難。2年前以一級榮譽畢業於列斯大學新聞系的女子伯頓（Maddy Burton）表示，本來滿心期待展開職業生涯，最後卻花了2年時間並寄了120份履歷才獲得第一份工。伯頓指出，曾收到潛在僱主的回覆，對方表示因為有接近400人爭奪一個職位，無法為伯頓安排面試的機會。伯頓現時仍背負6萬英鎊（約63萬港元）的學債，她坦承對大學學位的價值產生質疑。



伯頓為英國《泰晤士報》投書的原文翻譯：

2年前的這個時候，我剛以優異的成績從利斯大學（Leeds University）新聞系畢業，滿心期待開啟我的職業生涯。然而，過去幾年的發展卻與我的設想大相逕庭。

2026年4月20日，圖為英國列斯大學（Leeds University）。（FB@University of Leeds）

畢業後，我投遞了120多份履歷，直到8月才收到第一份工作邀約。雖然我很高興終於找到了一份與我未來職業目標相符的工作，但我同時也感到沮喪，坦白說，我對這段漫長的求職過程感到憤怒。

我從未想過畢業後就能直接找到工作，但我確實認為我的學位、實習經歷、各種副業，甚至我在零售和餐飲業的兼職工作，都足以讓我具備僱主所需的技能和經驗。

然而，我卻花了將近兩年的時間，不停地投遞履歷，幾乎每次都收到同樣的回覆：「其他候選人更符合該職位所需的技能和條件。」這讓我感覺自己落後於那些畢業後就直接開始工作的同齡人，而且我要擔心償還學生貸款，以及比他們遲6年才能領取的養老金。

眾所周知，應屆畢業生的就業市場競爭激烈。求職網站Adzuna的最新數據顯示，自2025年夏天以來，應屆畢業生的職位空缺幾乎減少了一半。競爭也愈演愈烈，平均每個職位有140名申請者。

猶記得我曾收到一份難得的回复，對方略帶歉意地解釋說，我沒有獲得面試機會的唯一原因是他們收到了400多份申請，而我的申請被排到了很後面。

政府顧問苗易彬（Alan Milburn）今年5月發布的青年就業報告也揭露，近一百萬16至24歲的年輕人，而我正屬於這個年齡層，被歸類為「雙失青年」（原文為尼特族，NETT，即既沒有就學、接受培訓也未就業）。

我很幸運地找到了幾份兼職工作，但我常常會問自己，既然我那麼辛苦拿到了學位，為什麼現在還在森寶利超市（Sainsbury’s，英國第二大超市）賣彩票呢？

我覺得自己已經盡力了。我有三個A-level成績是A*或A，在大學裏努力學習了四年，最後拿到了一級榮譽學位，還在加拿大交換留學了一年。我曾在網上媒體實習，參與過各種與我的職業目標相關的項目，包括為一本關於氣候危機的書籍撰寫並發表文章。

2026年1月26日，英國倫敦，一名手持香煙的女子走過一面英國國旗。（Getty）

可惜的是，如今上大學不再是獲得工作的保證。現在僱主似乎更重視相關的實際工作經驗，而不是學位，而這或許正是我所缺乏的。

遺憾的是，如今上大學已不再是獲得理想工作的通行證。雇主似乎更重視相關的實際工作經驗，而非學位，而這或許正是我所缺乏的。

開始求職時，我發現很多職位雖然標榜為入門級，但實際上卻要求一到兩年的工作經驗。這只是諸多挫折的開始。源源不絕的拒絕信，卻沒有任何個人化的回饋，實在令人沮喪。

我開始追蹤所有申請，發現近四分之一的申請根本沒有收到任何回應。大多數回覆的內容都類似於：「由於申請人數眾多，我們無法提供回饋。」這代表我只能盲目地投履歷，卻不知道如何才能改進過往的求職嘗試。

AI在篩選申請資料方面的普及，代表我平均要花3到4小時來篩選每一份申請。我沒有像往常一樣準備幾份履歷和求職信，而是開始仔細研究職位描述中的關鍵字，並重寫履歷和求職信，希望能藉此繞過AI的篩選，直接接觸到真人面試官。

2026年6月5日，插圖中展示了「AI Artificial Intelligence」（人工智能）字樣、鍵盤以及一隻機械臂。（Reuters）

在領英（LinkedIn）上分享了我的經歷後，我收到了數百條來自畢業生的評論，他們都有類似的經歷。我這才意識到，原來有這麼多人跟我一樣，都遇到了同樣的障礙。看來，想要獲得面試機會，就必須先掌握求職申請的精髓。

8月，我終於在一間政府資助機構找到一份營銷和傳播方面的工作。之後，我那些失業的朋友和感興趣的家人都問我是怎麼找到這份工作的，我的回答是：「我也不知道！」

我真希望自己能給畢業生們一些簡單的秘訣，但我並不認為我這次的成功申請和之前那些杳無音信的申請有什麼不同。我的建議是給那些正在考慮上大學的年輕人。雖然我非常珍惜在大學的時光：我結交了終生摯友，在加拿大生活過，也積累了寶貴的人生經驗，但它或許並沒有像我預期的那樣，提升我未來的就業前景。

2026年9月17日，2年前以一級榮譽畢業於列斯大學新聞系的英國女子伯頓（Maddy Burton）表示，花了2年時間並寄了120份履歷才獲得第一份工作機會。（網絡圖片）

如果你因為覺得讀大學能為你打開職業之門而考慮讀大學，我建議你利用這段時間盡可能地累積經驗。現在，我覺得自己比預期晚了兩年才開始工作，只有幾份兼職工作、6萬英鎊的學生貸款債務（約63萬港元）和120份被拒的求職申請。