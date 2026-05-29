英國報告：「雙失青年」破100萬　前高官警告或現「失落的一代」

英國一項調查發現，年輕人的就業機會「不但沒有成長，反而正在萎縮」。曾在貝理雅（Tony Blair）政府擔任衛生大臣的苗易彬（Alan Milburn）發布了他受政府委託撰寫的報告。官方數據顯示，英國有超過100萬年輕人屬於「尼特族」（NEET），即是既沒有接受教育，也沒有就業或接受培訓，這是超過12年來的最高數字。苗易彬警告，我們正面臨「失落一代人的風險」（We are at risk of a lost generation）。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，這項報告發現，假如不採取行動，五年內將有六分之一的年輕人失業、失學或無法接受培訓。

2016年2月16日，圖為英國社會流動委員會（Social Mobility Commission）主席苗易彬（Alan Milburn）。（網絡圖片）

調查報告的作者、前衛生大臣苗易彬表示，現行的教育、醫療和福利體系已無法滿足年輕人為成年生活做好準備的需求。

據報道，超過100萬年輕人屬於「尼特族」加劇外界對英國年輕人找不到工作的擔憂。

苗易彬指，年輕求職者投遞數十份甚至數百份申請後遭到拒絕已成為常態，他駁斥了有人指年輕人不努力或「懶惰、嬌氣、軟弱」的說法。

苗易彬說：「問題在於，對太多年輕人而言，機會不但沒有增加，反而減少了。」

他補充說：「你一次投遞幾十份申請，卻杳無音信，直接被拒絕。」

苗易彬28日（周四）發布的初步報告並未包含應對危機的潛在解決方案，但這些方案將在稍後發布的最終報告中提出。

苗易彬慨嘆：「這是一種全國上下普遍存在的感受，父母和祖父母輩的人幾乎都擔心，這一代人將會成為失落的一代。」

2026年5月16日，英國倫敦，反移民人士羅賓遜（Tommy Robinson）組織一場名為「團結王國」的集會，示威者們揮舞旗幟，背景是大笨鐘。（Reuters）

苗易彬認為：「過去社會的契約一直是：付出就會有回報，每一代都會比上一代過得更好，但來到這一代人，這個契約已經被打破。」