英國青年求職碰壁信心崩潰 名校生遇數百次失敗：應徵清潔工遭拒
撰文：林嘉敏
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英國官方調查報告近日指出，當地青年就業機會持續萎縮。失學、失業的「尼特族」（NEET）人數突破百萬，創12年來新高，社會正面臨「失落的一代」危機。年輕人紛紛表示申請數百份工作無果；更有一位青年表示連應聘清潔工都失敗。
23歲的Luke畢業於世界上知名的中央聖馬丁藝術設計學院，他累計寄出400多份求職申請，包括應徵清潔工、咖啡師、餐廳服務員、酒店接待員等基礎崗位皆遭拒絕。
Luke無奈稱：「申請流程令人作嘔，反覆填寫重複信息，徒耗時間精力。」他坦言畢業後本以為能勝任各類基礎工作，卻面臨兩難困境：理想崗位缺乏工作經驗無法錄取，基層崗位又因獲得學歷後「技能過剩而被邊緣化」。
長期求職失敗讓Luke倍感沮喪屈辱，自去年3月起只能依靠福利金度日。他直言：「努力毫無意義、毫無用處」。
另一些處於求職困境的青年也失望表示：「他們都說『你需要經驗』，而我根本沒有經驗」、「我一直在找工作和繼續深造，但一無所獲」。
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