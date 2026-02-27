英國尼特族問題嚴峻 2025年近100萬青年失學失業沒進修
撰文：聯合早報
更新：
英國官方數據顯示，截至去年底，英國有近100萬名年輕人屬於「尼特族」（NEET，not in employment, education or training），代表他們既失學、失業和沒有接受進修。
據路透社報道，年輕人既不就業也不接受教育或培訓的比例，有時被視為比青年失業率更能反映勞動力市場困境的指標。2025年第四季度青年失業率已達10年來最高水平。
英國國家統計局指2025年有95.7萬青年屬於「尼特族」：
英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）2月26日（周四）公布的官方數據顯示，年齡介於16歲至24歲失學、失業和沒有在進修的人數，從2025年第三季度的94萬6000人增至去年第四季度的95萬7000人，僅次於2024年第四季度創下的10年新高紀錄——97萬1000人。
這一群體的比例相當於英國勞動力總數的12.8%，而16歲至24歲群體失業率為16.1%。
