巴西變天？精緻極右的博爾索納羅2.0崛起

在10月4日進行的巴西總統選舉首輪投票中，前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）的得票率，出乎外界選前預期，領先現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），以47%得票率位居第一。但因兩人得票均未過半，雙方還要在10月25日的次輪投票中再一較高下，爭奪最終總統大位。



在公眾視野中，這個長相神似其父親的弗拉維奧，似乎比博爾索納羅更為溫和冷靜，且更善於拉攏中間派。但在其溫和的外皮下，弗拉維奧仍高度繼承其父親「極右翼」的政治立場與理念。這種新瓶裝舊酒的作風，究竟會帶領巴西走向溫和，還是迎來一個手段更精緻的極右翼？



修剪鋒芒的繼承人

他父親博爾索納羅在任時，以強硬、直言不諱、充滿挑釁的言論風格聞名，且不僅言論激進，脾氣還很火爆。

博爾索納羅曾因不滿遭網紅在官邸外言語挑釁，當場情緒失控動手試圖搶奪對方的手機。他還經常在公開場合或採訪中發表批評政敵、少數群體的激烈言論，因此也被媒體賦予「熱帶特朗普」的稱號。

2025年9月14日，巴西利亞，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）接受皮膚手術後離開醫院。（Reuters）

身為長子的弗拉維奧，雖在外形上酷似其父親，但在政治形象上則包裝得比他父親「更和藹可親且沉穩」 。

老博爾索納羅過去常有厭女言論，弗拉維奧則大打「女性家庭牌」，在競選廣告中安排自己的妻子、兩個女兒以及他的母親一同出鏡 ，並稱「正是我的女兒們、妻子和母親造就了今天的我。」妻子亦附和稱「我改變了你很多，重新塑造了你。難怪你現在成了『溫和』的博爾索納羅。」

且與對新冠疫苗抱持強烈懷疑與反對態度的父親相比，弗拉維奧則公開強調疫苗是重要的預防性手段，表示自己是「接種疫苗版的博爾索納羅。他不想打，但我打了兩劑。」

更加長袖善舞

除了性格上比父親更溫和外，弗拉維奧的不同之處還體現在他組建政治聯盟的能力，以及對華經貿問題上。

博爾索納羅在任早期經常與巴西國會的「中間派（Centrão）」公開叫板，導致其政府法案在國會的通過率極低，其本人甚至還一度面臨遭國會彈劾的危機。但弗拉維奧則在競選期間就主動向中間派示好，直言若無立法機構的支持，贏得總統大選也毫無意義。

2026年9月28日，巴西自由黨（PL）總統候選人弗拉維奧·博爾索納羅（Flavio Bolsonaro），在巴西聖保羅中央市場的競選活動中與民眾自拍。（Reuters）

而在對華經貿問題上，由於巴西的大豆、牛肉等農產品高度依賴中國市場，因此弗拉維奧也吸取了父親執政初期上來就與中國對抗的教訓，表示若當選將與中國保持「經濟務實」關係。

弗拉維奧先前9月在回答記者提問時稱，「我與（中國）的關係將始終秉持經濟務實原則。我會做最有利於巴西國家利益的事。我們無需選邊站。我們應當與所有致力於發展、有意在巴西投資並願意向巴西引進和轉讓技術的國家並肩而立。」

內核仍是極右翼靈魂

然而，溫和的外皮並不代表較溫和的政治綱領。弗拉維奧的政治影響力很大程度仍來自於其家族姓氏。

博爾索納羅因涉嫌在2022年大選失利後策劃未遂政變，被巴西最高法院判處27年3個月監禁。由於父親被褫奪公權無法從政，弗拉維奧被不少人視為是博爾索納羅被剝奪政治權利後的「政治代理人」或「影子」，而非靠一己重大施政成果起家。

而他的政治立場和政策藍圖，則正是高度繼承他父親的「極右翼」靈魂，其中最大特點之一就是親美。

弗拉維奧就在競選期間承諾，若能贏得總統大選，將加強美巴關係，並加入特朗普發起的「美洲之盾」（Shield of the Americas）跨國安全合作倡議。他亦誓言會立即尋求與華盛頓達成自由貿易協定，還指美巴在稀土領域的合作將有助美國擺脫中國在該行業的主導地位。

2026年7月25日，阿根廷總統米萊與巴西參議員弗拉維奧·博爾索納羅一同出席在巴西聖保羅舉行的自由黨（PL）全國代表大會。（Reuters）

除了親美立場外，弗拉維奧極右翼的舉動還體現在打擊犯罪和其財政政策上。

對犯罪採取強硬立場是他父親政治運動的核心要素，而弗拉維奧則已將這一主張推向全國舞台。他的競選活動將安全問題置於首要位置，承諾降低刑事責任年齡並加強對暴力犯罪的打擊。今年3月，他就呼籲將巴西最大的兩個犯罪集團列為恐怖組織，隨後在5月前往美國，直接向特朗普提出這項要求。

在經濟方面，弗拉維奧則表示支持削減政府開支、縮減政府規模與精簡編制，並大力推動國營企業私有化，呼應其父的「博爾索納羅主義」 右翼經濟主張。

若果弗拉維奧最終贏得大選，這不僅將扭轉巴西的政治版圖，更象徵着巴西極右翼的進化。他褪去傳統極右派的激進標籤，以溫和修辭、更得體處事能力與跨黨派談判，成功打造出「理性務實」的形象。

然而，撕開這層精緻的政治包裝，其核心議程與父親的右翼民粹路線依然高度重合。這種「精緻化極右翼」實質上是一場換湯不換藥的政治重塑：它並未修正激進的內核，反而憑藉着更高的隱蔽性，正以溫水煮青蛙的方式，或對巴西的民主法治構成更深遠、更難防範的隱形侵蝕。