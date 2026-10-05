巴西總統選舉｜完成點票約32% 博爾索納羅之子暫時領先盧拉
撰文：蕭通
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巴西總統選舉於10月4日進行首輪投票，初步點票結果顯示，前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子、現任參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）得票暫時領先。
路透社報道，13名候選人中有兩人遙遙領先，一位是尋求贏得第四個任期的現任總統、80歲的左翼領袖盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），以及45歲、右翼的弗拉維奧。
報道指出，經點算約31.9%的選票後，弗拉維奧暫以50.74%的得票率領先盧拉的41.14%。不過，由於率先完成計票的南部及中西部各州歷來傾向右翼，而盧拉的核心票倉——東北部各州點票進度相對落後，目前的領先優勢未必能持續至計票結束。
而截至3日的民調顯示，盧拉的得票率很可能在第一輪投票中領先，但仍未能達到當選門檻。
如果最終沒有單一候選人得票超過50%，得票最高的兩位候選人將於10月25日進行決選。民調顯示，如果舉行第二輪投票，盧拉和弗拉維奧的支持率難分高下。
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