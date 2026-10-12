歐盟真被中國拖垮？　英媒揭產業真相

由於對華貿易逆差長期處於高位，歐盟形成「中國商品衝擊歐洲工業、造成產業衰退」的固化偏見。英媒發文警告，歐洲輿論已從忽視中國實力走向過度忌憚，一味聚焦外部競爭威脅、執着搭建防禦壁壘，卻忽視自身改革缺點，這正制約着歐洲經濟的長遠發展。



文章說，來自中國的大量出口商品持續湧入歐洲，不斷引發外界對歐洲大陸經濟前景的所謂「擔憂」。歐盟對華貨物貿易逆差已經達到每日10億歐元（約88億港元）。對此，歐盟構建起一整套保護性政策工具，涵蓋加徵關稅、本地含量要求等舉措。上週，法國與德國敦促歐盟委員會獲得相關權限，可限制部分國家進入歐盟單一市場。

英媒分析說，這種廣為流傳的敘事——廉價中國商品湧入歐洲，造成歐洲工業大面積衰退，需要予以客觀修正。更為精準的研判，將有助於歐盟完善「進攻性戰略」，而不僅僅只強化防禦手段。

2026年9月21日，法國巴黎，廣汽集團旗下品牌AION V電動車亮相，標誌着中國汽車製造商廣汽正式進軍法國市場。當天是巴黎車展開幕前夕。（Reuters）

第一，「中國衝擊」對歐洲造成的影響，其集中程度遠超大眾認知。2025年，歐盟自中國進口商品中，近三分之二集中於五大品類，包括機械設備、化工品、汽車等。自中國推出《中國製造2025》產業政策的2015年以來，歐元區上述行業產出出現萎縮。但製藥、專用電子等高附加值產業的經營規模實現增長。因此，過去十年，整個歐元區的製造業產出、實際總增加值與就業規模均呈小幅上行態勢。

第二，大量歐洲企業也從中國進口商品中獲益。來自中國的廉價零部件一方面和歐洲本土供應形成競爭，另一方面也降低了歐洲先進製造企業的生產成本。歐洲央行的研究顯示，2000‑2022年間，更多使用中國中間品進口的歐盟行業，其年度工業產出增速因此提升0.6個百分點。

最後，儘管中國正快速轉向技術更為複雜的終端產品生產，歐洲依舊保有自身競爭力。瑞士洛桑國際發展管理學院教授伊文奈特（Simon J. Evenett）的分析表明，2015年後中國全球工業版圖不斷擴張，但在歐盟500項主要製造業出口產品中，僅有少數產品在第三方市場遭遇來自中國的同等程度競爭。

荷蘭半導體設備巨頭 ASML（艾司摩爾）在深紫外光（DUV）微影設備市場具備統治級地位，全球市佔率高達 9 成以上。（ASML官網）

近年來，全球市場對歐洲高精度製造領域的專業技術需求尤為旺盛：既包括阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）用於製造先進晶片內部電路的光刻機，也包括蔡司用於晶片光路聚焦的鏡頭與反射鏡。

更廣泛來看，歐洲地緣戰略特別工作組（Geostrategic Europe Taskforce）近期一份研究指出，共有41條關鍵供應鏈，中國80%以上相關進口依賴歐盟，其中包含醫療原料與專用機械設備。

由此可見，歐洲工業並非一路持續衰退。歐洲在諸多關鍵領域穩住了自身地位，其本土產業正在適應變局，並且仍保有可觀優勢。

文章說，如果把「中國衝擊」主要視作威脅，會限制歐洲自身的發展格局。

一方面，歐洲高附加值產業的增長表明，來自中國的競爭能夠催生創造性破壞。

「創造性破壞效應」一詞由美籍奧地利經濟學家熊彼得（Joseph Schumpeter）提出，是指在創新過程中新技術、新產品或新商業模式等從內部革新經濟結構，淘汰舊的技術和生產體系，導致傳統的行業、企業和就業形式被取代，並建立起新的技術體系和生產體系，催生新產業、新企業和新就業模式，進而推動經濟社會不斷發展。

2026年7月27日，在江蘇省太倉市蘇州港太倉港區，新能源車被裝載上比亞迪「濟南號」汽車運輸船，準備出口歐洲。（Getty）

文章認為，廉價進口品擠壓傳統生產商，同時提供低成本投入品，促使勞動力與資本流向生產效率更高的產業。

上世紀70年代，日本廠商衝擊德國相機產業，倖存企業隨即轉型高端光學業務，如今這一產業對人工智能浪潮至關重要。與之類似，寶馬等車企正重新聚焦高端產品線。

此刻，放眼整個德國，部分工廠關門的同時，一批聚焦科技領域的初創企業正在興起。

歐盟本可以把這場外部衝擊轉化為長期競爭優勢，但歐盟扶持企業完成轉型、擴大規模的舉措仍顯不足，面對中國在價值鏈上不斷向上攀升，歐洲因此變得更加脆弱。

歐盟需要深化資本市場建設，消除單一市場內部壁壘，擴大能源供給，應當把政策重心放在保護勞動者而非固化現有崗位上，完善再培訓體系，提升勞動力市場靈活性。

上述諸多改革舉措，大多寫在前歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）發布的競爭力報告當中。但截至今年7月，報告提出的383條建議，僅有15.7%得到完整落實。

推進這些改革，同樣能夠鞏固歐洲現有工業優勢，包括那些中國依賴自歐進口的有關產業。再結合與理念相近夥伴達成新貿易協定，歐盟方面就可以把商業優勢轉化為對中國更強的「地緣政治籌碼」。

2026年4月28日，中國汽車生產商吉利集團於法國巴黎車展，展出其混合動力車產品銀河星艦7 （Galaxy Starship 7）。（Reuters）

學者伊文奈特指出：「歐洲輿論鐘擺已經從忽視中國實力，轉向過度忌憚中國實力。危險在於，歐洲一心糾結中國的競爭優勢，卻疏於打磨自身實力。」

今年7月，在談到中歐貿易前景時，商務部有關負責人表示，中國不是歐盟面臨經貿問題的根源，而是解決問題的夥伴。

商務部相關負責人表示，今年上半年，中國與歐盟貨物貿易總額同比增長14.2%，達到4478.8億美元（約35,148億港元）。雙方在服務貿易、科技創新、綠色經濟等領域合作潛力巨大。

與此同時，歐盟近期不斷推出對華貿易限制措施，並炒作所謂人民幣匯率問題，這缺乏事實依據，不利於中歐經貿關係的穩定發展。

商務部政策研究室主任林衛龍說，中國不是歐盟面臨經貿問題的根源，而是解決問題的伙伴。保護主義沒有出路，合作共贏才是正道。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

