特斯拉FSD歐洲路試大翻車？比利時實測爆30公里限速區超速過半

Tesla（特斯拉）FSD歐洲路試大翻車？美國電動車巨頭Tesla（特斯拉）正全力推進全自動駕駛系統（FSD, Full Self-Driving）進入歐洲市場，卻在實際道路測試中碰壁。比利時道路安全倡議組織Johanna.be完成為期3天、長達400公里的實測後發布報告，指Tesla（特斯拉）FSD在布魯塞爾周邊的30公里限速區內，高達55%的測試路段出現超速，平均最高時速達44公里；系統甚至在禁止超車的單車專用道上嘗試強行超越騎單車者，迫使測試人員緊急接管車輛。



美國電動車巨頭Tesla（特斯拉）正全力推進全自動駕駛系統（FSD, Full Self-Driving）進入歐洲市場。（Carscoops）

限速識別頻誤判 高風險區超速逾半

路面立著顯眼的30公里限速標誌，Tesla（特斯拉）車內的液晶螢幕卻赫然顯示限速50公里。這不是偶爾發生的系統卡頓，而是比利時道路安全組織Johanna.be實測團隊錄下的真實畫面。

Tesla（特斯拉）FSD歐洲路試大翻車？（Teslarati）

Johanna.be在2026年7月安排Tesla（特斯拉）車輛進行約400公里的測試。團隊在布魯塞爾周邊29個限速30公里的路段中，發現FSD在其中的16個路段均超出法定限速，超速比例高達55%。即便車輛畫面的視覺識別系統已經拍到路旁的30公里標誌，系統隨後仍經常將速限提示誤判為50公里，導致車輛在行人與單車頻繁出沒的高風險區域，平均時速一路飆升至44公里。

即便車輛畫面的視覺識別系統已經拍到路旁的30公里標誌，系統隨後仍經常將速限提示誤判為50公里。（Carscoops）

在限速20公里的住宅生活共享街道（woonerf / Home Zones），FSD的表現同樣令人捏一把冷汗。12次測試路段中，有5次（42%）超出限速。

無視法規強超單車 駕駛者認知負擔激增

更讓測試人員膽戰心驚的是FSD在比利時「單車優先街道」（Cycle Streets）上的表現。當地交通法規明確規定，汽車在此類街道上嚴禁超越單車。但實測影片顯示，Tesla（特斯拉）FSD多次啟動指揮燈，企圖加速繞過前方的單車手。坐在駕駛座的安全監督員不得不數次伸手奪回方向盤，急煞阻止車輛執行違規超車動作。

外媒引述路透社（Reuters）及Fox Business報道指出，這份測試報告並非全盤否定Tesla（特斯拉）。Johanna.be承認FSD在禮讓行人方面表現禮貌，但系統給出錯誤的限速資訊，無疑將合規責任全部推給駕駛者，大幅增加駕駛者隨時預備緊急干預的認知負擔。

關鍵表決前夕 監管機構面臨重新評估

這份報告發布的時間點極為敏感。荷蘭車輛管理局（RDW）於2026年4月依據聯合國第171號法規批准了Tesla（特斯拉）FSD（Supervised）的初步授權，隨後比利時法蘭德斯（Flanders）政府、丹麥、愛沙尼亞、立陶宛等國也相繼承認該執照。Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）正積極謀求在歐盟（European Union）全境取得全面營運許可，機動車輛技術委員會原定於2026年10月對此進行關鍵表決。

針對這份令人不安的測試結果，Carscoops汽車新聞引述法蘭德斯交通部發言人Xavier Lesenne的回應稱，目前的FSD仍屬於「學習型系統」，會不斷透過數據反饋進行自我調整，現行法規下駕駛者依然必須承擔100%的道路安全責任。

另據媒體追蹤，Johanna.be已將相關資料與影片正式遞交給法蘭德斯大區交通部門及荷蘭RDW，要求主管機關在歐盟投票前重新評估此前的審批決定。Tesla（特斯拉）官方目前尚未對此報告作出正式回應，但在歐洲複雜的古城街巷與獨特的單車優先法規面前，Tesla（特斯拉）的矽谷演算法能否順利通關，答案很快就會揭曉。