巴黎車展中國參展數創新高　面對中國車企歐洲人有「兩幅面孔」

第91屆巴黎車展將於10月12日至18日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。



據路透社10月9日報道，預計有20個中國汽車品牌將亮相本屆巴黎車展，創下紀錄。這凸顯出儘管貿易壁壘不斷增加，中國汽車製造商仍在歐洲市場迅速確立了競爭力。

2026年9月21日，法國巴黎，廣汽集團旗下品牌AION V電動車亮相，標誌著中國汽車製造商廣汽正式進軍法國市場。當天是巴黎車展開幕前夕。（Reuters）

今年中國參展商的規模將是2024年上一屆展會的兩倍，其中包括比亞迪、奇瑞等知名企業，還包括問界和阿維塔在內的新晉企業。

報道稱，巴黎車展召開之際，正值歐洲汽車行業的關鍵時刻。自新冠疫情暴發以來，歐洲汽車製造商在中國的銷量大幅下滑，而中國汽車製造商正日益將目光轉向歐洲市場。

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施密特汽車研究公司的數據顯示，今年第二季度，中國品牌在歐洲市場的份額為10.7%，高於一年前的5.7%，也高於上世紀70年代進入歐洲市場的日本競爭對手。

由於來自中國車企的競爭壓力，加上歐洲需求疲軟、美國關稅以及電氣化成本，歐洲汽車製造商的日子不好過。大眾汽車正在裁減數千個工作崗位，並考慮關閉工廠以削減成本。寶馬也採取了類似措施，裁減了數千名員工。

兩年前，歐盟對中國製造的純電動汽車徵收關稅，但中國汽車製造商隨即擴大了燃油車型和插電式混合動力車型的市場份額。今年第二季度，在西歐插電式混合動力汽車市場，中國品牌佔據了超過26%的份額，而兩年前同期這一比例僅為2.2%。

面對中國車企，歐洲有兩副面孔：一邊搞不公平競爭，一邊求合作。

目前，歐洲汽車行業正推動對中國插電式混合動力汽車徵收關稅。同時，歐盟正在制定立法，其中包括「歐洲製造」條款，要求電動汽車必須達到最低本地含量才能獲得關鍵補貼或政府合同。

但在與中國競爭對手爭奪市場份額的同時，歐洲汽車製造商也試圖從中國的崛起中獲益，例如將閒置工廠的產能出售給中國，以及利用中國的電動汽車技術。

Gartner研究公司副總裁佩德羅．帕切科稱：

歐洲人正在玩一種兩面派的遊戲。

毫無疑問，中國汽車製造商已成為電動汽車技術領域的強大競爭對手。歐洲製造商沒有放棄，正尋求通過新一代更經濟實惠的電動汽車進行反擊。

汽車分析師費利佩．穆尼奧斯表示：

這屆車展很可能是疫情以來該地區最重要的車展，歐洲人正利用這個平台向中國人表明，他們依然強大，依然準備就緒。

與此同時，一些此前在歐洲鮮為人知的中國品牌，例如賽力斯旗下的高端品牌問界將會尋求突破。問界希望在三年內將海外銷量佔總銷量的20%，而目前這一比例還不到1%。

國際汽車製造商組織秘書長弗朗索瓦．魯迪耶表示，在一些傳統製造商興趣減弱之後，中國品牌的到來幫助重振了車展。他表示，巴黎車展的大規模盛況反映出，在競爭日益激烈的市場中，中美兩國汽車製造商都面臨着越來越大的競爭壓力，需要爭奪買家。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】